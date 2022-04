Am Donnerstag, 21.04.2022, geht es für die ARD-Zuschauer wieder in die österreichische Hauptstadt. Das Erste zeigt eine neue Folge der Reihe „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“. In „Tod im Prater“ müssen der blinde Ex-Kommissar Alexander Haller und seine rechte Hand Nikolai Falk den Mord an einem erfolgreichen Geschäftsmann aufklären.

Wann läuft der Wien-Krimi?

Ist er auch als Stream verfügbar?

verfügbar? Worum geht es genau?

Wer sind die Schauspieler?

Die Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Handlung und Darsteller der sechsten Folge des Wiener Krimis findet ihr hier.

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater“: Sendetermine

Die Fortsetzung der österreichischen Krimi-Reihe läuft im Rahmen des „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Nach der Erstausstrahlung zur Primetime wird die Folge später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 21.04.2022, um 20:15 Uhr

Freitag, 22.04.2022, um 00:40 Uhr

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater“: ARD-Mediathek

Wer den neuen Wien-Krimi bereits vorab sehen möchte, kann dies in der ARD-Mediathek tun. Hier steht dieser bereits ab dem 20.04.2022 online zur Verfügung. Insgesamt habt ihr 30 Tage lang die Möglichkeit, den Film dort kostenlos zu streamen.

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater“: Handlung am 21.04.2022

In der sechsten Folge der Krimi-Reihe ermitteln Ex-Kommissar Haller und seine rechte Hand Niko gemeinsam mit Kommissarin Laura Janda den Mord an einem Geschäftsmann. Die Frau des Verstorbenen scheint die Tatverdächtige zu sein, allerdings kann diese nicht befragt werden, da sie im Koma liegt. Gemeinsam versuchen die Ermittler durch die Freundin der Witwe mehr über die scheinbar unglückliche Ehe herauszufinden.

Eine weitere Spur führt die Ermittler zu den abgeschlossenen Geschäften des Verstorbenen. Sie stoßen auf ein großes Geheimnis des seit kurzem erfolgreichen Geschäftsmannes und das Blatt wendet sich.

Im neuen „Wien-Krimi“ fühlt Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert), dass bei dem Fall einiges nicht zusammenpasst.

© Foto: ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Philipp Brozsek

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater“: Besetzung am 21.04.2022

In der sechsten Folge der österreichischen Krimi-Reihe stehen neben den Hauptdarstellern viele weitere Schauspieler vor der Kamera.

Rolle – Darsteller

Alexander Haller – Philipp Hochmair

Nikolai Falk – Andreas Guenther

Laura Janda – Jaschka Lämmert

Peter Lassmann – Michael Edlinger

Ella Meisner – Karin Hanczewski

Walter Eckmann – Jerry Kwarteng

Gotthard Maringer – Norman Hacker

Ludwig Rabitsch – Harald Schrott

Bertha Nemecek – Isabel Karajan

Aneta Wahrmund – Elena Wolff

Mia Seeberger – Christina Scherrer

Elvira Nemecek – Julia Cencig

Isabella Zhang - Daniela Kong

Tom Wahrmund – Roman Binder

IT-Experte – Ayo Aloba

Polizistin – Isabella Campestrini

Rezeptionistin – Valerie Bast

und andere

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“: Drehort

Die Dreharbeiten zu Folge 6 fanden im Herbst 2021 in Wien und Umgebung statt.

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“: Sendetermine 2022

Im April 2022 dürfen sich die Fans der Krimi-Reihe auf zwei neue Folgen freuen.

Das sind die bekannten Sendetermine 2022: