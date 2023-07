„Der Sommer, als ich schön wurde“ – im Original bekannt als „The Summer I Turned Pretty“ – wurde im vergangenen Sommer zum großen Erfolg auf Amazon Prime. Die Serie– im Original bekannt als– wurde im vergangenen Sommer zum großen Erfolg auf Amazon Prime. Seit dem 14. Juli werden nun die Folgen der zweiten Staffel veröffentlicht. Bis zu deren Ende dauert es noch. Doch schon jetzt fragen sich die Fans von Belly, Conrad und Jeremiah, ob und wie ihre Geschichte weitergeht.

Ob Staffel 3 bereits bestätigt ist, worum es gehen könnte und was noch zur Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Gibt es eine dritte Staffel von „Der Sommer, als ich schön wurde“?

Die zweite Staffel von „Der Sommer, als ich schön wurde“ war bereits vor dem Start der ersten angekündigt worden. Bisher hat Amazon Prime eine weitere Fortsetzung der Serie jedoch noch nicht bestätigt. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Oft machen es Streamingdienste vom Erfolg der aktuellen Staffel abhängig, ob sie eine weitere in Auftrag geben. Wenn die zweite Staffel nur annähernd so erfolgreich wird wie die erste, dürfte Staffel 3 eigentlich nichts im Wege stehen.

Zudem spricht für eine Fortsetzung, dass die Serie auf der Buchreihe von Jenny Han basiert – und die umfasst drei Bände.

Wann startet Staffel 3 auf Amazon Prime?

Da die Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt ist, gibt es folglich auch noch kein Startdatum. Zwischen den ersten beiden Staffeln lag rund ein Jahr. Das könnte auch für die kommende Staffel realistisch sein.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Die Serie basiert auf den Büchern von Jenny Han, allerdings wichen die Macher bisher an manchen Stellen deutlich vom Buch ab. Daher ist noch unklar, was in Staffel 3 passieren könnte.

Was wir allerdings wissen: In Band 3 der Jugend-Reihe geht es noch immer um die Dreiecksbeziehung zwischen Belly, Conrad und Jeremiah. – Achtung, falls ihr nicht gespoilert werden wollt! – Doch in diesem Sommer muss Belly nun eine endgültige Entscheidung treffen. Mittlerweile ist sie seit zwei Jahren glücklich mit Jeremiah zusammen, der ihr einen Heiratsantrag macht. Bellys Eltern halten die Hochzeit für keine gute Idee, da die beiden noch sehr jung sind. Nach einem Streit mit ihrer Mutter stürmt Belly davon und reist an einen Ort, der viele Erinnerungen aufwecken lässt. Dort trifft sie Conrad, der ihr wie aus dem Nichts seine Liebe gesteht...

Die Dreiecksbeziehung zwischen Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney, l.) und Jeremiah zieht die Zuschauer in ihren Bann.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3?

Während die erste Staffel sieben Folgen umfasste, dürfen sich die Fans bei der zweiten Staffel über acht Episoden freuen. Wie viele Folgen Staffel 3 umfassen würde, ist noch unklar. Aber sieben oder acht dürften realistisch sein.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3?

Nachdem die dritte Staffel noch gar nicht bestätigt ist, gibt es folglich noch keinen Trailer.

Ist die Besetzung der dritten Staffel schon bekannt?

Noch ist Staffel 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“ nicht bestätigt, weshalb die Besetzung ebenfalls noch nicht feststeht. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Großteil des Hauptcasts wieder dabei sein würde. Hier seht ihr die aktuellen Darsteller der Serie.

Rolle – Schauspieler

Isabel „Belly“ Conklin – Lola Tung

Conrad Fisher – Christopher Briney

Jeremiah Fisher – Gavin Casalegno

Steven Conklin – Sean Kaufman

Laurel Park – Jackie Chung

Susannah Fisher – Rachel Blanchrd

Taylor – Rain Spencer

Cam – David Iacono

Elsie Fisher

Kyra Sedgwick

Das ist die Romanvorlage von „Der Sommer, als ich schön wurde“

Die Young-Adult-Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“ – im Original „The Summer I Turned Pretty“ – basiert auf den drei Büchern von Jenny Han, die zwischen 2009 und 2011 erschienen sind.

Die Reihenfolge der Trilogie: