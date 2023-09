Am Montagabend steht im ZDF wieder der „Fernsehfilm der Woche“ an. Am 4. September 2023 strahlt der Sender den dritten Landkrimi aus Niederösterreich aus. In „Der Schutzengel“ kehrt Polizist Martin wieder ins Waldviertel zurück. Lange kann er sich nicht ausruhen, denn der erste Fall ruft – ein Mord.

Sendetermine, Stream, Besetzung und Drehort – hier bekommt ihr alle Infos rund um den Film „Der Schutzengel“.

„Der Schutzengel“: Sendetermin und Sendezeit

„Der Schutzengel“ ist nach „Die Frau mit einem Schuh“ und „Vier“ der dritte Landkrimi aus Niederösterreich. Die Erstausstrahlung findet am Montag, 04.09.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF statt. Wiederholt wird der Krimi im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Montag, 04.09.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Der Schutzengel“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Krimi am Montagabend im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist bereits seit einer Woche, also seit dem 26.09.2023, als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Der Schutzengel“?

Vor zwölf Jahren ist Martins damalige Freundin Mona spurlos verschwunden. Jetzt kehrt er ins Waldviertel zurück und alle Erinnerungen kommen wieder hoch. Doch er hat keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, denn schon wenige Tage nach seiner Rückkehr wird Fanny tot in einem Teich gefunden. Sie war die Bedienstete einer Schlossherrin. Hauptkommissar Paul Werner von der Kripo St. Pölten übernimmt den Fall.

Schon bald gerät Robert, Martins Jugendfreund, unter Verdacht. Er ist nicht nur Fannys Neffe, sondern hat auch einen Bauernhof geerbt. Für die Modernisierung hat er sich stark verschuldet. Gleichzeitig gibt es da aber auch noch Dr. Hanno Lanner, der Sohn der Schlossherrin. Fanny schien mehr über ihn zu wissen, als ihm lieb war. Dr. Lanner hatte in der Nähe ein Jagdhaus, wo er sich mit Frauen traf. Kurz bevor Fanny starb, lieh sie Robert einen Anhänger mit einem Schutzengel, den sie im Jagdhaus gefunden hat. Martin erkennt den Engel, denn er gehörte seiner verschwundenen Freundin. Martin sieht die Zusammenhänge jedoch nicht.

Robert nutzt die Situation aus und erpresst Dr. Lanner, um seinen Hof zu retten. Währenddessen ermittelt Werner unaufhörlich, doch er kommt einfach nicht weiter. Fanny hat keine Feinde und kein Vermögen, was könnte also das Motiv gewesen sein?

Martin (Michael Steinocher, l.) kehrt nach zwölf Jahren wieder zurück in den Dienst im Waldviertel. Schon wartet der erste Fall auf ihn.

© Foto: ZDF/Hubert Mican

Die Besetzung von „Der Schutzengel“ im Überblick

Fritz Karl schlüpft wieder in die Rolle von Hauptkommissar Paul Werner und bekommt diesmal Beistand von Michael Steinocher als Martin Wagner. Wer ebenfalls im Cast ist, erfahrt ihr in dieser Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Paul Werner – Fritz Karl

Martin Wagner – Michael Steinocher

Robert Hofstätter – Oliver Rosskopf

Charlotte Lanner – Nicole Heesters

Dr. Hanno Lanner – Michael Rotschopf

Stefanie „Fanny“ Hofstätter – Susi Stach

Mona Steindl – Henrietta Rauth

Iris – Sophie Resch

Franz – Gerhard Roiß

Gabi – Franziska Singer

Hertha Steindl – Margarethe Tiesel

Therese – Lisa Schützenberger

Wann und wo wurde „Der Schutzengel“ gedreht?

Wie immer entführt der Landkrimi in traumhafte Kulissen. „Der Schutzengel“ wurde vom 3. bis 31. August 2021 in Niederösterreich und Wien gedreht. Weitere Drehorte waren unter anderem Oberhöflein, Rothweinsdorf und Riegersburg. Eine wichtige Kulisse war das Feuerwehrhaus in Unterthumeritz.