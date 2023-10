14 Jahre lang ermittelte Kommissar Robert Anders in „Der Kommissar und das Meer“ in Gotland. Für seine Rente kehrte der Ermittler zurück in seine Heimat an den Bodensee. Statt dort sein Rentnerdasein zu genießen, geht er aber auch am See der Aufklärung von Fällen nach. Nun erscheint mit „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ ein neuer Film der Spin-off-Reihe. Im Mittelpunkt steht diesmal das wilde Treiben der Narren rund um erst einen und dann zwei Todesfälle.

Wann läuft der Film im ZDF? Welchen Mordfall gilt es aufzuklären? Und wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Co. erfahrt ihr hier.

„Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“: Sendetermin und Sendezeit

Am Tag der Deutschen Einheit läuft im ZDF der Film „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“. Der Film wird im Oktober erstmals zur Primetime im TV gezeigt. Wiederholt wird er nicht.

Den Sendetermin auf einen Blick:

Dienstag, 03.10.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ schon vor der TV-Ausstrahlung sehen will, der wird in der ZDF-Mediathek fündig: Ab dem 26. September 2023 ist der Film ein Jahr lang als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Narrenfreiheit“?

Der Vorstand einer Narrenzunft ist tot, und das gilt es im Film „Narrenfreiheit“ angemessen zu betrauern. In bunten Gewändern und Masken erweisen ihm die Narren seine letzte Ehre. Dazu gehört auch die anschließende Feier, bei der Transfrau Kaja von den Narren belästigt wird. Als Kaja am nächsten Tag tot aufgefunden wird, beginnt Robert Anders seine Ermittlungen. Wurde Kaja von den Narren ermordet? Dieser Frage gehen auch die Polizeibeamten Annika Wagner und Martin Keller nach, die im Vergleich zu Robert Anders einen offiziellen Auftrag haben. Klar, dass sich die drei bei der Aufklärung des Mordfalls in die Quere kommen.

Die Besetzung von „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“

Wie auch schon in der Filmreihe „Der Kommissar und das Meer“ dreht sich die Spin-off-Filmreihe ebenfalls um den nun pensionierten Kommissar Robert Anders. Dieser wird gespielt von Walter Sittler. Wer zudem noch im Cast ist, seht ihr hier:

Rolle – Darsteller

Annika Wagner – Nurit Hirschfeld

Nurit Hirschfeld Martin Keller – Dominik Maringer

Dominik Maringer Hannes Buck – Gerhard Wittmann

Gerhard Wittmann Regine Salzmann – Nicole Marischka

Nicole Marischka Dr. Herbert Hämmerle – Murali Perumal

Murali Perumal Kaja Johansen – Ilonka Petruschka

Ilonka Petruschka Renate Eberle – Hedi Kriegeskotte

Hedi Kriegeskotte Paul Eberle – Paul Herwig

Paul Herwig Jürgen Becker – Robert Schupp

Robert Schupp Tom Schäfer – Josef Heynert

Josef Heynert Anna Schäfer – Katharina Friedl

Katharina Friedl Linn Johansen – Lise Risom Olsen

Lise Risom Olsen Armin Müller – Adrian Dittus

Adrian Dittus Tobias Schäfer – Kalle Diedrich

Spin-off-Reihe von „Der Komissar und das Meer“

„Narrenfreiheit“ ist der zweite Teil der Spin-off-Filmreihe „Der Kommissar und der See“. Der erste Film der Krimireihe lief 2022, ebenfalls am Tag der Deutschen Einheit. Mit guten Einschaltquoten konnte die ausgekoppelte Fortsetzung als Erfolg verbucht werden. Ob die Spin-off-Reihe ebenfalls so viele Folgefilme bekommen wird wie ihr Vorbild, ist bisher noch nicht bekannt. Mit 29 Filmen von „Der Kommissar und das Meer“ hängt die Latte dafür aber auch hoch.

Wann und wo wurde „Narrenfreiheit“ gedreht?

Der Film wurde von September bis Oktober 2022 gedreht. Nachdem Gerüchten zufolge die Reihe „Der Kommissar und das Meer“ ein Ende fand, da die Produktionskosten aufgrund des Auslanddrehs so hoch waren, ist das beim Spin-off nun anders. Konkrete Drehorte lagen unter anderem in Lindau, Hamburg und Umgebung.