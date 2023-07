Aktuell dürfen sich die Zuschauer über die Fortsetzung von „Der König von Palma“ auf RTL und RTL+ freuen. Doch die zweite Staffel geht schon wieder zu Ende. Die letzten drei Folgen laufen am Dienstag, 18.07.2023. Schafft es Matti Adler, den Bieradler zu retten oder geht er mit seiner Kneipe unter? Das erfahren die Zuschauer aufgrund eines RTL Aktuell Spezials allerdings etwas später als erwartet.

Wann laufen die Folgen im TV und im Stream? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier auf einen Blick.

„Der König von Palma“: Start und Sendetermine von Staffel 2

Seitdem die erste Staffel im April 2022 auf RTL ausgestrahlt wurde, warteten die Fans gespannt auf die Fortsetzung. Die zweite Staffel startete am Dienstag, 11. Juli 2023, im Free-TV. Die Ausstrahlung der sechs Episoden ist für zwei aufeinanderfolgende Dienstage angesetzt, RTL zeigt also jeweils drei Folgen pro Abend.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 11.07.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 11.07.2023 um 21:05 Uhr

Folge 3: 11.07.2023 um 22:00 Uhr

Folge 4: 18.07.2023 um 20:30 Uhr

Folge 5: 18.07.2023 um 21:30 Uhr

Folge 6: 18.07.2023 um 22:25 Uhr

Alle Folgen von Staffel 2 im Stream auf RTL+ sehen

Die erste Staffel war bereits einige Wochen vor der TV-Ausstrahlung in der RTL-Mediathek verfügbar. Bei Staffel 2 hält der Sender es etwas anders und veröffentlicht die Folgen erst zur Ausstrahlung am 11. Juli 2023 – dafür aber immerhin alle sechs auf einmal.

Worum geht es in Staffel 2?

Die zweite Staffel spielt im Jahr 1992. Der Auswanderer Matthias „Matti“ Adler hat sich mit seinem „Bieradler“ an der Playa etabliert. Der Tourismus boomt, die Urlauber kommen in Scharen und das Lokal platzt aus allen Nähten. Daher Matti will die Gunst der Stunde nutzen, um seine Expansion voranzutreiben. Doch die Playa de Palma ist hart umkämpftes Territorium. Matti muss sich entscheiden, was er bereit ist, aufs Spiel zu setzen, um sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten...

Die Folgen von Staffel 2 im Episodenguide

Anders als bei der ersten Staffel haben die Folgen von Staffel 2 deutsche Titel. Worum es jeweils geht, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Die Allianz“

Matti möchte auf der Playa expandieren, doch ihm fehlen die nötigen Mittel. Außerdem hat er einen neuen Gegenspieler: Manuel Díaz. Auch Sylvie Adler ist wieder dabei, doch die Ehe zu Matti scheint nicht zu funktionieren. Schließlich hat er eine Affäre mit Bianca. Mattis‘ Sohn Dennis ist in Uwes Drogenbusiness eingestiegen. Noch immer wird Uwe von einem Clan heimgesucht.

Folge 2: „Hitzewelle“

Manuel Díaz hat dafür gesorgt, dass Matti nicht expandieren kann, doch dieser gibt nicht auf. Bianca will nicht mehr die heimliche Affäre von Matti sein, doch immer, wenn sie mit ihm reden möchte, kommt etwas dazwischen. Als die beiden sich endlich aussprechen können, beendet Bianca die Affäre mit Matti. Er ist verzweifelt, da er Bianca nicht verlieren will. Ihm bleibt nur eine Möglichkeit: Er muss sich von Sylvie trennen. Diese Entscheidung spaltet die ganze Familie.

Folge 3: „Durchbruch“

Joel Roca bietet Manuel Díaz an, das Nachbargebäude des Bieradlers zu pachten, was Familie Adler stark unter Druck setzen würde. Doch kurz vor Abschluss des Deals wechselt Joel die Seiten und macht Matti das Angebot. Sylvie gefällt das eher weniger und es kommt zu weiteren Konflikten zwischen den frisch getrennten Eheleuten. Doch Matti hat ein anderes Prolem: Er möchte Bianca zurückgewinnen, doch er ist nicht der einzige, der um sie wirbt.

Folge 4: „Abschied“

Nur wenige Tage nach Eröffnung des neuen Lokals kommt der Abrissbescheid gegen den Bieradler. Doch dieser obliegt allein der Policía Local, darunter befindet sich auch Dídac Pons, ein enger Freund von Matti. Für Uwe wäre der Abriss des Bieradlers eine Katastrophe. Er möchte also seinen Bruder Matti von der Geldwäsche überzeugen, doch dafür ist es schon zu spät. Matti hat unter dem Bett von seinem Sohn Dennis eine Packung Koks gefunden und findet heraus, dass Uwe seinen Sohn als Drogenkurier benutzt.

Folge 5: „Nachbeben“

Der Bieradler wird für den Abriss vorbereitet, doch Matti startet einen letzten Versuch für Verhandlungen. Über Joel Roca knüpft er Kontakte mit der Bürgermeisterin Ana Maria Vila, die jedoch einen hohen Preis verlangt – ein Date mit Gina. Auch die Liebe zwischen Bianca und Matti wird auf die Probe gestellt, denn der Clan, der einst hinter Uwe her war, findet ausgerechnet Bianca, die von der dunklen Seite der Familie Adler bisher nichts wusste.

Folge 6: „Phönix“

Matti steht vor seinem brennenden Bieradler. Aufgrund seiner verzweifelten Situation und den leeren Feuerlöschern denkt die Polizei nun, dass er den Bieradler selbst angezündet hat, um Versicherungsbetrug zu begehen. Gleichzeitig lässt Manuel, um sicherzugehen, dass Matti sein Angebot annimmt, das benachbarte Grundstück zu kaufen, er dessen Freundin Bianca entführen. Doch Matti ist zu allem bereit und sieht noch eine einzige Handlungsmöglichkeit, die so drastisch ist, dass er sie sich selbst nicht zugetraut hat.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 2?

Rund eine Woche vor der Ausstrahlung der ersten Folgen hat RTL einen offiziellen Trailer zu Staffel 2 von „Der König von Palma“ veröffentlicht. Hier könnt ihr ihn ansehen:

„Der König von Palma“: Besetzung von Staffel 2

In Staffel 2 gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel. Daneben sind einige neue Darsteller im Cast sowie pro Folge auch noch Episodenrollen. Hier seht ihr die Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Henning Baum – Matthias „Matti“ Adler

Heike Makatsch – Sylvie Adler

Pia-Micaela Barucki – Bianca Bärwald

Irene Rindje – Wally

André M. Hennicke – Uwe Adler

Lea Selinger – Katja Adler

Milo Eisenblätter / Dennis Adler

David Lifschitz – Manuel Díaz

Malik Blumenthal – Fernando

Sönke Möhring – Ralf „Ralle“ Werner

Eva Mona Rodekirchen – Frauke Werner

Sonja Kirchberger – Biggi

Karolin Oesterling – Gina

Toni Pons – Dídac Pons

Jupp – Lucas Prisor

Xisco – Josè Barros

Julian – Toni Sastre

Salvador Oliva – Miquel „Mickey“

Xisco Arreza – Kavi

Christian Caner – Joel Roca

José Ramón ‚Serra‘– Lolo

Gloria López – La Zita

Núria Hosta – Ana Maria Vila

„Der König von Palma“: Handlung von Staffel 1

Post-Wende, Aufschwung, Partystimmung: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca – und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können…

Die erste Staffel von „Der König von Palma“ umfasst sechs Folgen à ca. 45 Minuten.

