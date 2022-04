Die erste Staffel von „Der König von Palma“ läuft im April 2022 auf RTL. Die Serie verfolgt das Leben der Familie Adler, die nach Mallorca auswandert, um dort ihren eigenen Biergarten an der Playa de Palma zu eröffnen. RTL hat bereits vor dem Start der ersten Staffel eine Fortsetzung der Serie bestätigt. Deshalb ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Staffel 2 von „Der König von Palma“ erscheinen wird.

Wann ist der Start ?

? Wer sind die Darsteller ?

? Gibt es bereits einen Trailer?

In dieser Übersicht zu „Der König von Palma“ Staffel 2 findet ihr alle Infos rund um Erscheinungsdatum, Mediathek, Handlung, Trailer und Cast.

„Der König von Palma“ Staffel 2: Start und Sendetermine

Die erste Staffel des sechsteiligen Dramas „Der König von Palma“ läuft zwischen dem 15. und 19. April 2022 auf RTL. Bereits vor dem Start der Serie hat der Sender bekanntgegeben, dass es eine Fortsetzung geben wird. RTL hat Staffel 2 des Serien-Highlights im März 2022 in Auftrag gegeben. Bisher hat der Sender jedoch noch keinen konkreten Starttermin für die Fortsetzung veröffentlicht. Sobald es hierzu die entsprechenden Informationen gibt, erfahrt ihr dies hier.

„Der König von Palma“ Staffel 2: Mediathek RTL Plus

Staffel 1 von „Der König von Palma“ kann aktuell in der Mediathek RTL Plus bzw. TVNow gestreamt werden. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass dies auch bei Staffel 2 der Fall sein wird. Die neuen Folgen werden dort vermutlich sogar bereits einige Wochen vor der TV-Ausstrahlung abrufbar sein.

„Der König von Palma“ Staffel 2: Handlung

Informationen über die Handlung der zweiten Staffel von „Der König von Palma“ gibt es im Moment nicht, weshalb sich nur Vermutungen aufstellen lassen. Es wäre wahrscheinlich, dass Familie Adler weiterhin an der Playa de Palma für das Bestehen ihres eigenen Biergartens kämpfen und dabei auf die ein oder andere Konkurrenz treffen wird. Außerdem könnten Fans in Staffel 2 weitere Einblicke in die Unterwelt des Partyortes bekommen.

„Der König von Palma“ Staffel 2: Wie viele Folgen gibt es?

Bisher gibt es keine Informationen darüber, wie viele Folgen Staffel 2 von „Der König von Palma“ beinhalten wird. Staffel 1 umfasst jedoch insgesamt sechs Episoden, weshalb sich vermuten lässt, dass auch Staffel 2 aus sechs Folgen bestehen könnte.

„Der König von Palma“ Staffel 2: Trailer

Bisher gibt es keinen offiziellen Trailer zu Staffel 2 von „Der König von Palma“. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

„Der König von Palma“ Staffel 2: Besetzung

Auch über die Besetzung der zweiten Staffel von „Der König von Palma“ gibt es noch keine Informationen. Es lässt sich jedoch vermuten, dass es ein Wiedersehen mit dem Cast aus Staffel 1 geben könnte. Demgegenüber können sich Fans sicherlich auch über einige neue Darsteller freuen.

Hier seht ihr eine Übersicht der aktuellen Schauspieler im Cast von „Der König von Palma“:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Sandra Borgmann

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Wally – Irene Rindje

Uwe Adler – André M. Hennicke

Katja Adler – Lea Selinger

Dennis Adler – Milo Eisenblätter

Manuel Díaz – David Lifschitz

Fernando – Malik Blumenthal

Ralf „Ralle“ Werner – Sönke Möhring

Miquel „Mickey“ – Salvador Oliva

Kavi – Xisco Arreza

Ronny Bärwald – Daan Lennard Liebrenz

Annet – Kristina Dörfer

Gina – Karolin Oesterling

Jacqui – Justine Becker

Antoni Gomila – Pep Tosar

Dídac Pons – Toni Pons

Uriol Rosàs – Marc Joy

Pep Roca – Santi Pons

Joana Roca – Aina Compte

Xavi Roca – Daniel Goñalons Sureda

Joel Roca – Christian Caner

Lolo – José Ramón Serra

La Zita – Gloria López

Hasso von Schützendorf – Martin Semmelrogge

Frauke Werner – Eva Mona Rodekirchen

Ana Maria Vila – Núria Hosta

Costa Cordalis – Lucas Cordalis

„Der König von Palma“: Handlung von Staffel 1

Post-Wende, Aufschwung, Partystimmung: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca – und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können…

Die erste Staffel von „Der König von Palma“ umfasst sechs Folgen à ca. 45 Minuten.

Folge 1: „Libertad“

Folge 2: „Fuegos“

Folge 3: „A larga distancia“

Folge 4: „Padres“

Folge 5: „Esperanza“

Folge 6: „Regalo de despedida“

Ausführliche Infos zu Staffel 1 findet ihr hier: