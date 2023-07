Kaum hat die zweite Staffel von „Der König von Palma“ auf RTL begonnen, geht sie auch schon wieder zu Ende. Am Dienstag, 18.07.2023, zeigt der Sender die letzten drei Folgen von Staffel 2. In „Abschied“ bekommt Matti einen Abrissbescheid gegen den Bieradler. Außerdem spitzt sich das Drama um Uwe und Dennis zu.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte erfahrt ihr hier in diesem Artikel.

„Der König von Palma – Abschied“: Sendetermin und Sendezeit

RTL zeigt die Folgen der zweiten Staffel an zwei verschiedenen Abenden. Die zweite Hälfte wird am Dienstag, 18.07.2023, ausgestrahlt. Die vierte Folge startet zur Primetime um 20:15 Uhr. Diese wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Abschied“ auf RTL+?

Während die erste Staffel bereits einige Wochen vor der TV-Ausstrahlung in der RTL-Mediathek verfügbar war, hält es der Sender bei Staffel 2 etwas anders. Diesmal wurden die Folgen erst zur ersten Ausstrahlung am 11.07.2023 online veröffentlicht – dafür aber alle sechs auf einmal.

Worum geht es in Folge 4?

Matti hat einige bauliche Veränderungen am Bieradler vorgenommen und schon bald kommen die Konsequenzen. Nur wenige Tage nach Eröffnung des neuen Lokals kommt der Abrissbescheid gegen den Bieradler. Manuel Díaz kann sich darüber nur freuen. Doch der Bescheid obliegt allein der Policía Local, darunter befindet sich auch Dídac Pons, ein enger Freund von Matti. Díaz muss also Druck ausüben.

Für Uwe wäre der Abriss des Bieradlers eine Katastrophe. Denn er hat noch immer einen Deal mit der Clan-Chefin La Zita. Im Lokal sollte er nämlich ihr Geld waschen. Uwe versucht auszusteigen, doch sie macht ihm auf brutale Weise klar, dass er nicht mehr davonkommt. Ein neuer Plan muss her. Uwe möchte also seinen Bruder Matti von der Geldwäsche überzeugen, doch dafür ist es schon zu spät. Matti hat unter dem Bett von seinem Sohn Dennis eine Packung Koks gefunden und findet heraus, dass Uwe seinen Sohn als Drogenkurier benutzt.

Matti Adler (Henning Baum, l.) und sein Bruder Uwe (André M. Henniker) wollen den Bieradler retten, doch nicht aus demselben Grund.

© Foto: RTL / PEPBONET

Die Besetzung von „Abschied“ im Überblick

Henning Baum und Heike Makatsch kehren in der zweiten Staffel in ihren Rollen Matti und Sylvie Adler zurück. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Abschied“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Matthias „Matti“ Adler – Henning Baum

Sylvie Adler – Heike Makatsch

Bianca Bärwald – Pia-Micaela Barucki

Wally – Irene Rindje

Uwe Adler – André M. Hennicke

Katja Adler – Lea Selinger

Dennis Adler – Milo Eisenblätter

Manuel Díaz – David Lifschitz

Fernando – Malik Blumenthal

Ralf „Ralle“ Werner – Sönke Möhring

Frauke Werner –Eva Mona Rodekirchen

Biggi – Sonja Kirchberger

Gina – Karolin Oesterling

Dídac Pons – Toni Pons

Wann und wo wurde „Der König von Palma“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Der König von Palma“ begann im Oktober 2022. Schon in der ersten Staffel galten Can Picafort und Arenal als die Hauptdrehorte. „Es wird allerdings auch ein neuer Schauplatz in der Gegend um Alcúdia dazukommen“, verriet Produzent Johannes Kunkel der „Mallorca Zeitung“.

Alle Infos zu Staffel 2 von „Der König von Palma“

Bereits vor der Ausstrahlung der ersten Staffel hatte der Sender die Fortsetzung angekündigt. Die Zuschauer dürfen sich im Juli 2023 auf sechs neue Folgen freuen. Worum geht es in Staffel 2? Wer spielt mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: