Fantasy-Fans aufgepasst! Amazon Prime hat ein neues Serien-Highlight in der Pipeline: Im Mai geht die Serie „Der Greif“ an den Start. Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Wolfgang Hohlbein. Darin geht es um Mark und seine Freunde, die eine geheimnisvolle Welt entdecken und Marks Bruder retten müssen.

Wann startet die Serie? Wie viele Folgen gibt es? Und welche Schauspieler sind im Cast? Was ihr zu „Hohlbeins – Der Greif“ wissen müsst, erfahrt ihr hier im Übersichtsartikel.

Wann startet „Der Greif“ auf Amazon Prime?

Jetzt müssen sich Hohlbein-Fans nicht mehr allzu lange gedulden. Denn der Startschuss für die komplette erste Staffel fällt am Freitag, 26. Mai 2023. Die Serie gibt es dann in über 240 Ländern in zehn verschiedenen Sprachen und mit ca. 35 Untertitelungen.

Wie viele Folgen gibt es?

Die neue Serie umfasst sechs Folgen à 45 Minuten. Die Titel der einzelnen Episoden sind aktuell noch nicht bekannt.

Worum geht es in „Der Greif“?

„Der Greif“ spielt in Krefelden im Jahr 1994. Die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky entdecken eine fantastische Welt, genannt „Der Schwarze Turm“. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht infrage. Doch als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen.

Mark (Jeremias Meyer) ist der Einzige, der den Greif besiegen kann. Er will aber kein Held sein.

© Foto: Boris Laewen/Amazon Studios

Gibt es einen Trailer zur Serie?

Noch gibt es zwar keinen offiziellen Trailer zu „Der Greif“, doch Amazon Prime hat gut einen Monat vor dem Start einen neuen Teaser veröffentlicht.

Die Besetzung von „Der Greif“ im Überblick

Für die Verfilmung von „Der Greif“ hat Amazon Prime zahlreiche bekannte Schauspieler an Bord geholt. Die Rolle des Protagonisten Mark übernimmt Jeremias Meyer, der aus den „Vampirschwestern“-Filmen bekannt ist. An seiner Seite spielen Lea Drinda („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“), Zoran Pingel („Kitz“) und Theo Trebs („Abschussfahrt“) die weiteren Hauptrollen. Dazu gibt es einige Neben- und Episodenrollen sowie Special Guests. Noch sind nicht alle Rollen der Darsteller bekannt.

Der Cast im Überblick:

Jeremias Meyer als Mark

Lea Drinda als Becky

Zoran Pingel als Memo

Theo Trebs als Thomas

Sebi Jaeger als Demia / Gehörnter Jäger

Katharina Heyer als Sarahs Mutter

Maximilian Pekrul als DJ Big John

Lenius Jung als Dix

Lara-Sophie Milagro als Mutter Sara

Paul Schröder als Yezarial

Samia Hofmann als Yarmael

Peter Kaghanovitch als Zirkusdirektor

Louis Wagenbrenner als Thomas (jung)

Michel Hoppe als Mark (jung)

Tonio Arango als Baron Sarn

Uke Bosse als Musikladenbesitzer

Lars Pape als Lieferant

David Hörning als Horn (Synchronstimme)

Samirah Breuer

Golo Euler

Armin Rohde

Thorsten Merten

Fabian Busch

Sabine Timoteo

Flora Li Thiemann

Yuri Völsch

Christian Koerner

Wann und wo wurde „Der Greif“ gedreht?

Die Dreharbeiten zur neuen Fantasy-Serie fanden vom 13. Juli bis 22. November 2021 in Berlin, Brandenburg und auf Teneriffa statt. Gedreht wurde unter anderem in der Zitadelle Spandau, in Babelsberg und in Berlin-Pankow in der Heynstraße. Konkrete Drehorte waren hier laut der „Berliner Morgenpost“ die Heynstudios im Florakiez sowie die Bar „Fritz Heyn“.

Eine weitere Location war das Kloster Chorin im brandenburgischen Landkreis Barnim. Laut „moz.de“ wurde die Klosteranlage sogar rund 5 Tage voll gesperrt. Einzelne Bereiche waren für Besucher sogar drei Wochen nicht zugänglich.

Das ist das Buch „Der Greif“ von Wolfgang Hohlbein

Der deutsche Autor Wolfgang Hohlbein zählt mit rund 43 Millionen verkaufter Bücher zu den erfolgreichsten Autoren des Landes. Allein sein Roman „Der Greif“, den er zusammen mit seiner Frau Heike geschrieben hat, verkaufte sich in Deutschland mehr als eine Million Mal. Das Buch wurde im Jahr 1989 veröffentlicht und ist bis heute eine der erfolgreichsten Fantasy-Geschichten.