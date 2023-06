Die beliebte Serie „Der Bergdoktor“ ist seit zahlreichen Jahren fester Bestandteil des ZDF-Programms. Die Geschichten rund um Dr. Martin Gruber, der von Hans Sigl gespielt wird, und seine Familie begeistern immer wieder aufs Neue ein Millionenpublikum. Aktuell laufen die Dreharbeiten für Staffel 17.

Alle bekannten Infos rund um Start, Sendetermine, Folgen, Besetzung, Handlung und Drehort findet ihr hier.

Wann startet „Der Bergdoktor“ Staffel 17 im ZDF?

Die beliebte ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ gehört für zahlreiche TV-Zuschauer bereits seit Jahren fest ins Programm, weshalb sie nach jeder Staffel darauf hoffen, dass die Serie fortgesetzt wird. In einem Interview mit dem „Express“ verriet Hans Sigl nun, dass er den Vertrag für die 17. Staffel bereits unterschrieben habe und weitere Gespräche sogar über die nächsten zwei Jahre hinausgehen würden. Die Nerven der Fans konnte er dadurch beruhigen. Aktuell gibt es von Seiten der Sender jedoch noch keine Infos zur Fortsetzung. Demnach ist auch nicht bekannt, wann Staffel 17 startet. Erfahrungsgemäß laufen die neuen Folgen immer Anfang des neuen Jahres. Da seit April 2023 gedreht wird, könnte das auch dieses Mal so sein.

Sobald es News zum Start gibt, findet ihr die Infos hier.

„Der Bergdoktor“ Staffel 17: Sendetermine und Sendezeit

Da der Starttermin der 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ noch nicht offiziell feststeht, sind bisher auch noch keine Sendetermine der neuen Folgen bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass diese wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt werden. Sobald es die entsprechenden Informationen zu den Sendeterminen gibt, erfahrt ihr es hier.

„Der Bergdoktor“: Wie viele Folgen hat Staffel 17?

Aktuell steht noch nicht fest, wie viele Folgen die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ umfassen wird. Es lässt sich jedoch vermuten, dass es acht Folgen inklusive eines Winterspecials sein werden, da dies in den vorigen Staffeln auch der Fall war. Die Ausnahme bilden Staffel 14, die insgesamt neun Folgen umfasste, und Staffel 16, die kein Winterspecial beinhaltete.

„Der Bergdoktor“ Staffel 17 als Stream in der ZDF-Mediathek

Was sich mit Sicherheit sagen lässt: Auch die neuen Folgen werden wie gehabt in der ZDF-Mediathek verfügbar sein. Aktuell sind die Folgen dort immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung donnerstags um 10 Uhr online.

Darum geht es in „Der Bergdoktor“ Staffel 17

Da der Starttermin der 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ bisher noch nicht feststeht, lassen sich auch bei der Handlung dieser nur Vermutungen aufstellen. Das Ende der 16. Staffel lässt jedoch einige Fragen offen, die in der Fortsetzung dringend geklärt werden müssten. Außerdem werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auf zahlreiche neue Fälle von Dr. Gruber treffen und ihm wieder dabei zusehen können, wie er mit seinen privaten Problemen umgeht.

Gibt es einen Trailer zu „Der Bergdoktor“ Staffel 17?

Da der offizielle Starttermin von „Der Bergdoktor“ Staffel 17 noch nicht feststeht, gibt es aktuell auch noch keinen Trailer zu den neuen Episoden. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Der Bergdoktor“ Staffel 17 im Überblick

Bisher steht die offizielle Besetzung von „Der Bergdoktor“ Staffel 17 noch nicht vollständig fest. Der Hauptdarsteller Hans Sigl verriet jedoch im Interview mit „Express“, dass er auch in der 17. Staffel wieder als Dr. Martin Gruber am Start sein wird. Und auch auf die anderen altbekannten Gesichter werden die Zuschauer sich mit Sicherheit wieder freuen können. Darüber hinaus sind bereits ein paar neue Gesichter bekannt: Tom Böttcher übernimmt zum Beispiel eine Gastrolle. Außerdem sollen Oona Devi Liebich und Lotta Herzog zum Cast dazustoßen.

Der Cast von „Der Bergdoktor“ Staffel 16 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Susanne Dreiseitl – Natalie O’Hara

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

Anne Meierling – Ines Lutz

Linn Kemper – Andrea Gerhard

Dr. Angelika Rüdiger – Annika Ernst

Paul Richter – Dominic Raacke

Caro Pflüger – Barbara Lanz

Rolf Pflüger – Wolfram Berger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Dr. Christina Tippner – Henriette Schmidt

Prof. Dr. Timur Tipper – Ercan Karaçayli

„Der Bergdoktor“ Staffel 17: Die Drehorte der ZDF-Serie

Die Landschaften bei „Der Bergdoktor“ lösen bei vielen Zuschauern Urlaubsgefühl aus. Die Serie wird in der Region Wilder Kaiser in Tirol gedreht. Feste Drehorte sind dabei Ellmau, Going, Scheffau und Söll. Bei Touristen beliebt sind dort neben dem Hof der Familie Gruber auch der Gasthof Wilder Kaiser und die Praxis des Bergdoktors Martin Gruber.

„Der Bergdoktor“ im ZDF

Die Serie „Der Bergdoktor“ ist ein Dauerbrenner im ZDF. Immer Anfang des Jahres läuft die neue Staffel der Arztserie über mehrere Wochen donnerstags im TV. Was in den vorigen Staffel passiert ist, erfahrt ihr hier: