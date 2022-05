Die spanische Krimi-Reihe „Der Barcelona-Krimi“ geht am Donnerstag, 12.05.2022, mit einer neuen Folge im Ersten weiter. In „Der Riss in allem“ klären Fina Valent und Xavi Bonet den tragischen Tod einer Kollegin auf.

Wann läuft der Barcelona-Krimi?

Gibt es Folge 6 auch als Stream ?

? Um was geht es?

Welche Schauspieler sind dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Handlung, Darsteller und Mediathek der sechsten Folge des „Barcelona-Krimis“ findet ihr hier.

„Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem“: Sendetermin

Die Fortsetzung der spanischen Krimi-Reihe läuft im Rahmen des „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Die Erstausstrahlung ist am 12.05.2022 zur Primetime um 20:15 Uhr.

Eine Wiederholung der Folge gibt es nicht.

„Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem“: ARD-Mediathek

Für Folge 6 der Krimi-Reihe gilt online first. Wer sich „Der Riss in allem“ bereits vorab ansehen möchte, kann dies in der ARD-Mediathek tun. Hier steht euch die neue Folge bereits ab dem 10.05.2022 für sechs Monate online zu Verfügung.

„Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem“: Handlung am 12.05.2022

Die Polizistin Clara Romero wird bei einem Drogendeal erschossen. Auch die beiden Dealer werden verletzt, der Fall scheint also klar zu sein. Doch Fina Valente geht der Sache nach und findet heraus, dass noch jemand am Tatort war. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Xavi Bonet versuchen sie dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Währenddessen ist Marcos Cuaron, der Chef der verstorbenen Polizistin, von Fina ganz angetan. Doch als sie sich näherkommen, taucht plötzlich ungeahnte Gefahr auf.

Kommissarin Fina (Anne Schäfer) und Marcos (Alex Brendemühl) kommen sich näher, aber kann sie ihm vertrauen?

© Foto: ARD Degeto/Andrea Resmini

„Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem“: Besetzung am 12.05.2022

Neben Anne Schäfer und Clemens Schick stehen viele weitere bekannte Gesichter, für „Der Riss in allem“ vor der Kamera. Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Xavi Bonet – Clemens Schick

Fina Valent – Anne Schäfer

Marcos Cuaron – Alex Brendemühl

Mira Lopez – Samia Chancrin

Enzo Alvarez – Sebastian Fritz

Miguel Fernandez – Alexander Breyer

Antoni – Renato Schuch

Clara Romero – Lina Rusnak

Gabriela Rodrigez – Adriana Altaras

Aayla Rivera – Abak Safaei-Rad

Lucas Dirrida – Malik Blumenthal

Lucia Mirol – Christina Bielsa

Carmen Mirida – Minnie Marx

„Der Barcelona-Krimi“: Drehorte

Die Dreharbeiten zu Folge 6 fanden im Winter 2021 in Barcelona statt.