Ab dem 13. Januar 2021 werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Niko Griesert geht als „Der Bachelor“ auf die Suche nach der großen Liebe. 22 Kandidatinnen werben um das Herz des Junggesellen – doch dieses Mal ist alles anders. Aufgrund von Corona gibt es in Staffel 11 nämlich Winterzauber statt Sommerfeeling.

Wer sind die Single-Ladies? Wir stellen euch die Kandidatinnen vor.

„Der Bachelor“ 2021 Kandidatinnen: Das sind die Single-Frauen

Die 22 Kandidatinnen sind zwischen 20 und 32 Jahre alt. Sie kommen aus ganz Deutschland und alle haben ein Ziel: den „Bachelor“ von sich zu überzeugen. Wer die Singles sind und was sie schon verraten, erfahrt ihr hier:

Anna Corcelli

Anna (30), Flugbegleiterin aus Heidelberg: "Ich möchte keine schöne Hülle, ich will eine schöne Seele!"

Anna

© Foto: TVNOW

Debora Goulart

Debora (24), Tänzerin und Model aus Berlin: "Ein Kuss ist doch nur ein Kuss - warum nicht beim ersten Date?"

Debora

© Foto: TVNOW

Denise Hersing

Denise (24), Flugbegleiterin aus Braunschweig: "Ich bin chilliger Bro-Typ und liebevolle Freundin in einem."

Denise

© Foto: TVNOW

Esther Kobelt

Esther (22), Studentin aus Hannover: "Ich wäre gerne mit mir selbst in einer Beziehung."

Esther

© Foto: TVNOW

Hannah Kerschbaumer

Hannah (28), Unternehmerin aus Berlin: "Ich muss nicht in Watte gepackt werden!"

Hannah

© Foto: TVNOW

Jacqueline Bikmaz

Jacqueline B. (32), Bankkauffrau aus Hannover: "Ich sorge für Trubel - im positiven Sinne."

Jacqueline B.

© Foto: TVNOW

Jacqueline Siegle

Jacqueline S. (23), selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen: "Alles passiert aus einem bestimmten Grund."

Jacqueline S.

© Foto: TVNOW

Karina Wagner

Karina (24), Kosmetikerin aus Hamburg: "Bei mir wird Familie großgeschrieben!"

Karina

© Foto: TVNOW

Kim Virginia Hartung

Kim Virginia (25), Flugbegleiterin aus Mannheim: "Ich mache gerne den ersten Schritt - danach lasse ich mich vom Mann verzaubern."

Kim Virginia

© Foto: TVNOW

Kim-Denise Lang

Kim-Denise (23), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen: "Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!"

Kim-Denise

© Foto: TVNOW

Laura Stella Bühre

Laura (22), Psychologiestudentin aus Hamburg: "Don't count the days, make the days count!"

Laura

© Foto: TVNOW

Linda-Caroline Nobat

Linda (25), Jura-Studentin & Model aus Hanau: "Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen."

Linda

© Foto: TVNOW

Maria Chatzinikolau

Maria (25), Studentin aus Recklinghausen: "Hoffentlich heißt er nicht Albert - Namen verbinde ich grundsätzlich mit einem Geschmack."

Maria

© Foto: TVNOW

Melissa Lindner

Melissa (27), Bankfilialleiterin aus Hahnbach: "Wenn mich jemand unterschätzt, habe ich bereits gewonnen."

Melissa

© Foto: TVNOW

Michèle de Roos

Michèle (27), Immobilienfachwirtin aus Köln: "Ich lasse mich oft von meinen Emotionen leiten."

Michèle

© Foto: TVNOW

Michelle „Mimi“ Gwozdz

Mimi (26), Bürokauffrau aus Pfungstadt: "Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan."

Mimi

© Foto: TVNOW

Nadine Ackermann

Nadine (24), Personalleiterin aus Tuttlingen: "Ich weiß, dass ich gut bei Männern ankomme."

Nadine

© Foto: TVNOW

Nina Röber

Nina (20), Studentin aus Pirna: "Das Leben ist zu kurz um zu warten."

Nina

© Foto: TVNOW

Nora Lob

Nora (31), Unternehmerin aus Leipzig: "Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!"

Nora

© Foto: TVNOW

Stefanie Desiree

Stefanie Desiree (27), Operationstechnische Assistentin aus München: "Ich stehe mehr auf Wohlstandsbäuchlein als auf Sixpack."

Stefanie Desiree

© Foto: TVNOW

Stephie Stark

Stephie (25), Store Managerin aus Olching: "Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir einfach!"

Stephie

© Foto: TVNOW

Vivien Fabia-Offelmann

Vivien (27), Erzieherin aus Berlin: "All we have is now!"

Vivien

© Foto: TVNOW

Niko Griesert: Was der „Bachelor“ an Frauen mag

Niko Griesert aus Osnabrück ist der neue „Bachelor“. Ab Janauar wird er gleich 22 Frauen daten. Doch auf welchen Typ Frau steht der 30-Jährige eigentlich? „Ich habe keinen bestimmten Typ. Blond, brünett, rothaarig, das ist alles egal. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich es einfach“, erklärt der IT-Projektmanager. Ein schönes Lächeln und eine positive Ausstrahlung sind für ihn absolut wichtig. Außerdem gucke er Leuten gerne in die Augen. Ein No-Go? „Keine Manieren sind ein ganz großer Abturner“, macht er klar.

Der neue „Bachelor“ ist selbst sehr sportlich, sollte das auch für seine zukünftige Partnerin gelten? „Sie kann machen, was sie möchte. Sie soll sich wohlfühlen! Ich würde niemals erwarten, dass meine Partnerin die gleichen Hobbies hat“, betont Griesert.