Das große Finale von „Der Bachelor“ 2021 steht an. Am Mittwoch, 17.03.2021, läuft die alles entscheidende Folge: Für wen entscheidet sich Niko Griesert am Ende? Nachdem er an seiner vorigen Entscheidung im Halbfinale zweifelte, gibt es im Finale eine Premiere: „Der Bachelor“ holt eine Kandidatin zurück.

Welche der Frauen bekommt die letzte Rose? Und sind sie noch zusammen? Auf diese Antwort müssen die Fans warten. Denn „Das Wiedersehen“ 2021 läuft nicht wie gewohnt direkt im Anschluss.

Wann laufen die Folgen? Die Sendetermine, Sendezeit und Stream zu „Der Bachelor“ findet ihr hier.

„Der Bachelor“ 2021: Finale und das Wiedersehen auf RTL

Der Startschuss für Staffel 11 mit neun Folgen fiel auf Mittwoch, den 20.01.2021. Die neuen Folgen laufen auf dem gewohnten Sendeplatz: mittwochs zur Primetime auf RTL.

Die voraussichtlichen Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 20.01.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 27.01.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 03.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 10.02.2021 um 20:30 Uhr

Folge 5: 17.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 24.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 7: 03.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 8: 10.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 9: 17.03.2021 um 20:15 Uhr (Finale)

Folge 10: 24.03.2021 um 20:15 Uhr (Nach der letzten Rose)

„Bachelor“ 2021: Wiederholung auf RTL

Wer die Erstausstrahlung der Folgen im Fernsehen verpasst, kann sich die Show auch in der Wiederholung auf RTL anschauen.

Die Sendetermine der Wiederholung im Überblick:

Folge 9: 20.03.2021 um 00:30 Uhr

Folge 10: 27.03.2021 um 00:30 Uhr

„Der Bachelor“ 2021: Ganze Folge auf TVNow

ganzen Folgen könnt ihr auch online auf TV Now verfolgen. Die erste Folge ist auf der Streamingplattform von RTL bereits vier Tage vorab verfügbar, ab Folge 2 ist „Der Bachelor“ 2021 jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar. Dafür ist allerdings ein Premium-Account notwendig. Diekönnt ihr auch online aufverfolgen. Die erste Folge ist auf der Streamingplattform von RTL bereitsverfügbar, ab Folge 2 ist „Der Bachelor“ 2021 jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar. Dafür ist allerdings einnotwendig.

Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Folgen zudem eine Woche lang kostenlos als Wiederholung zur Verfügung.

Wer nicht genug vom Dating-Format bekommt, kann im Rahmen der Premium-Mitgliedschaft übrigens auch „Best of“-Folgen der vorherigen Staffeln ansehen.

Wo wurde „Der Bachelor“ 2021 gedreht?

Statt Flirten in paradiesischer Umgebung heißt es in dieser Staffel erstmals coronabedingt Daten in Deutschland. Für Niko Griesert überhaupt kein Problem, im Gegenteil: „Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch.“

Die ersten vier Folgen wurden in Berlin gedreht. Für die Dates zog es den Bachelor mit ausgewählten Kandidatinnen aber auch nach Rügen oder Hamburg. Ab Folge 5 geht es für die verbleibenden Frauen und Niko Griesert nach Bayern an den Chiemsee.

„Der Bachelor“ 2021: Kandidatinnen

22 Kandidatinnen, neun Wochen und eine letzte Rose – das große Liebesabenteuer geht für Niko Griesert bald zu Ende.

Welche Frauen stehen im Finale? Wer ist raus? Das erfahrt ihr hier:

Alter, Größe, Beruf – Niko Griesert auf einen Blick

Der neue „Bachelor“ Niko Griesert im Kurz-Check:

Name: Niko Griesert

Alter: 30

Wohnort: Osnabrück

Beruf: IT-Projektmanager

Größe: 191cm

Hobbies: Sport, Motorradfahren, Sprachen, Reisen, Klavierspielen

„Der Bachelor“ 2021: So tickt Niko Griesert

Der neue Bachelor beschreibt sich selbst als loyal, ehrlich und direkt. Er ist vielseitig interessiert, mag alles Mögliche von Motorrad fahren bis Klavierspielen – Letzteres bringt sich Griesert sogar selbst bei mithilfe von Online-Tutorials. Er spricht Englisch, Spanisch, ein wenig Türkisch und Dänisch. Zuletzt hat er „einfach aus Interesse“ einen Kurs für Deutsche Gebärdensprache begonnen. Ansonsten hat Fitness auf jeden Fall einen großen Stellenwert bei dem 30-Jährigen: Vier- bis fünfmal pro Woche mache er Sport.

Niko Griesert hat eine Tochter

Der Rosenkavalier in spe ist nach eigener Angabe ein echter Familienmensch. Er hat zwei ältere Geschwister und eine neunjährige Tochter, die mit ihrer Mutter in den USA lebt. Das Verhältnis zu beiden ist gut, er besucht sie regelmäßig. Mehr möchte Griesert dazu aber nicht sagen: „Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens – der privat bleiben wird.“

Vater ist Oberbürgermeister von Osnabrück

Doch seine Tochter ist nicht das einzige Familien-Detail, das für Aufsehen sorgt. Denn der Vater des 30-Jährigen ist nicht unbekannt: Wolfgang Griesert ist der Oberbürgermeister von Osnabrück. Seit 2013 ist der 63-Jährige im Amt. Doch nicht nur beruflich dürfte er seinem Sohn Niko ein Vorbild sein. Seit 32 Jahren ist Griesert bereits glücklich mit seiner Frau Maria-Elisabeth verheiratet.

Niko Griesert auf Instagram

Instagram-Account: Ihr findet ihn unter Natürlich hat der neue Bachelor einen verifizierten: Ihr findet ihn unter nikogriesert . Seit dem Start der Show ist seine Follower-Zahl auf 164.000 (Stand 17.03.2021) gestiegen.

Seiner Beschreibung zufolge liebt er es zu lachen und zu reisen, wurde in Kiel geboren, in Minden großgezogen, hat zeitweise in München gelebt und wohnt aktuell in Osnabrück.

„Der Bachelor“: Paul Janke und Co. im Überblick

Bislang gab es zehn Staffeln des Dating-Formats auf RTL. Niko Griesert ist „Der Bachelor“ 2021 und damit der elfte Junggeselle, der im Rahmen der Show die große Liebe sucht. Wir haben euch seine Vorgänger aufgelistet:

Staffel 1 (2003): Marcel Maderitsch

Staffel 2: (2012): Paul Janke

Staffel 3 (2013): Jan Kralitschka

Staffel 4 (2014): Christian Tews

Staffel 5 (2015): Oliver Sanne

Staffel 6 (2016): Leonard Freier

Staffel 7 (2017): Sebastian Pannek

Staffel 8 (2018): Daniel Völz

Staffel 9 (2019): Andrej Mangold