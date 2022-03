„Der Amsterdam-Krimi“ ist mit einer neuen Episode im Ersten zurück. Nachdem bereits letzte Woche „Das Mädchen ohne Namen“ lief, geht es am Donnerstag, 24.03.2022, mit „Der Tote aus dem Eis“ weiter. In Folge 6 deckt ein Leichenfund mehrere Verbrechen auf: Rauschgift, illegalen Fischfang und Menschenrechtsverletzung.

Wann wird „Der Tote aus dem Eis“ ausgestrahlt?

Gibt es den Krimi auch in der Mediathek ?

? Wer sind die Darsteller?

Sendetermine, Sendezeit, Stream Besetzung und Drehort – alle Infos zum ARD-Krimi erfahrt ihr hier.

„Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis“: ARD-Sendetermine

„Der Tote aus dem Eis“ ist Folge 6 der beliebten ARD-Reihe „Der Amsterdam-Krimi“. Der Film läuft im Ersten und ist später auch nochmal als Wiederholung zu sehen.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 24. März 2022 um 20:35 Uhr

Freitag, 25. März 2022 um 00:40 Uhr

„Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis“: ARD-Mediathek

Die neue Folge „Der Tote aus dem Eis“ läuft am 24.03.2022 im Ersten. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück, denn es gilt online first. Vor der Erstausstrahlung ist Folge 6 bereits zwei Tage vorab in der Mediathek verfügbar. Danach könnt ihr den Krimi für insgesamt sechs Monate streamen.

„Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis“: Handlung von Folge 6

Der deutsche Kripo-Beamte Alex Pollack mit Dienstort Amsterdam ermittelt gegen den Dealer-Ring des Drogenbosses Ramirov. Undercover heuert er bei dem Reedereibesitzer Heesters an, der Tonnenweise Kokain mit seinen Fischlieferungen schmuggelt. Pollack und Kommissar de Groot planen eine Razzia, um die komplette Bande hochgehen zu lassen. Doch schnell wird der Plan geändert: Zwischen den gefrorenen Fischen wird die Leiche eines indonesischen Matrosen entdeckt. Der Einzige, der ein Handyvideo von dem Mord hat, ist der untergetauchte Seemann Joyo.

Pollack und sein Team merken schnell, dass sie nicht die Einzigen sind, die ermitteln. Eine Aktivistengruppe ist ebenfalls an den Insiderinformationen interessiert. Doch mit dem Engagement bringen sich Ocean-Leaks-Chef Dick und seine Kollegin Elise in Gefahr. Somit muss Pollack nicht nur den Fall klären, sondern auch die Aktivisten beschützen...

In „Der Tote aus dem Eis“ wird mitten im Fischtransport eine Leiche entdeckt.

„Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis“: Besetzung am 24.03.2022

Neben den Hauptrollen, die von Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt verkörpert werden, spielen weitere Darsteller im Cast von Folge 6 mit. Wer diese sind, seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Alex Pollack – Hannes Jaenicke

Bram de Groot – Fedja van Huêt

Rutger – Peter Post

René – Birgit Welink

Eric – Arent Jan Linde

Joyo Suparman – Vietha Luong

Heesters – Frank Lammers

Schröder – Marcel Hensema

Elise Tom – June Yanez

Dick – Joost Koning

Gruber – Heike Trinker

Antje de Groot – Marguerite de Brauw

Susanne Verbeek – Tanja Jess

Polizeichef – Jobst Schnibbe

Ramirov – Sieger Sloot

Iwan – Aleksej Ovsiannikov

Gogh – Juda Goslinga

Kuwat Kolopaking – Keanu Visscher

Asmara – Tara Hetharia

Ibrahim – Carlo Scheldwacht

Nachrichtensprecherin – Lottie Hellingman

Kapitän – Nico de Vries

Beobachter Fischereibehörde – Kok-Hwa Lie

Fahrer Marcel – Romeijn

Jan de Groot – Carlos Puts

„Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis“: Drehort

Fans der Episoden-Reihe „Der Amsterdam-Krimi“ fragen sich sicherlich, wo die jeweiligen Folgen gedreht werden. Viel bekannt ist dazu leider nicht. Jedoch zeigen die Kulissen, dass der Hauptschauplatz der Dreharbeiten in Amsterdam ist.

„Der Amsterdam-Krimi“: Alle Folgen im Überblick

Die Krimi-Reihe besteht aus insgesamt sechs Folgen. „Der Tote aus dem Eis“ ist Folge 6. Hier findet ihr alle Episoden im Überblick: