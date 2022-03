„Der Amsterdam-Krimi“ ist mit einer neuen Episode im Ersten zurück. „Das Mädchen ohne Namen“ ist Folge 5 der Reihe und wird am Donnerstag, 17.03.2022, ausgestrahlt. Darin will das Ermittler-Duo Pollak und de Groot mit Hilfe einer Informantin die Zwangsprostitution im Rotlichtmilieu der Grachtenmetropole stoppen. Krimi-Fans müssen sich allerdings etwas gedulden, denn der Film startet später als geplant.

Wann wird „Das Mädchen ohne Namen“ ausgestrahlt?

Wer sind die Darsteller ?

? Gibt es den Krimi auch in der Mediathek?

Sendetermine, Sendezeit, Besetzung, Stream und Drehort – alle Infos zum ARD-Krimi erfahrt ihr hier.

„Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“: ARD-Sendetermine

„Das Mädchen ohne Namen“ ist Folge 5 der beliebten ARD-Reihe „Der Amsterdam-Krimi“. Der Film läuft nach einem „ARD extra“ im Ersten und ist später auch nochmal als Wiederholung zu sehen.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 17. März 2022 um 20:35 Uhr

Freitag, 18. März 2022 um 01:00 Uhr

„Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“: ARD-Mediathek

Die neue Folge „Mädchen ohne Namen“ läuft am 17.03.2022 im Ersten. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück, denn es gilt online first. Vor der Erstausstrahlung ist Folge 5 bereits drei Tage vorab in der Mediathek verfügbar. Danach könnt ihr den Krimi für insgesamt sechs Monate streamen.

„Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“: Handlung von Folge 5

Das deutsch-niederländische Ermittler-Duo Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt versuchen bereits seit langer Zeit der Zwangsprostitution im Rotlichtmilieu auf die Schliche zu kommen – doch erfolglos. Ihre Aufmerksamkeit weckt die junge Weißrussin Laila, die eigentlich für einen Kellnerjob nach Amsterdam gereist ist. Sie ist in die Fängen Nachtclubbesitzer Jos Zwolsman geraten. Um ihre „Schulden“ für die Job-Vermittlung abzuzahlen und ihren Pass zurückzubekommen, muss sie für Jos im Rotlichtmilieu arbeiten. Als Laila einen Fluchtversuch startete, weckt die mutige Frau das Interesse der Amsterdamer Kripo. Kommissar Bram de Groot und sein deutscher Kollege Alex Pollack werben sie als Informantin ab. So wollen sie vor allem an den gesuchten Hintermann, den „Gärtner“, herankommen. Doch die Kommissare müssen sehr vorsichtig sein: Lailas Sohn Yuri, der sich noch in Weißrussland befindet, könnte in Gefahr geraten. Und auch Laila vertraut niemandem außer sich selbst. So fängt sie an, ein doppeltes Spiel zu spielen, das sie in Gefahr bringt...

Mit Hilfe von Laila wollen die Kommissare „dem Gärtner“ auf die Spur kommen. Doch die Informantin spielt ein doppeltes Spiel.

© Foto: ARD Degeto/Raymond van der Bas

„Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“: Besetzung am 17.03.2022

Neben den Hauptrollen, die von Hannes Jaenicke, Fedja van Huêt und Carina de Vroome verkörpert werden, spielen weitere Darsteller im Cast von Folge 5 mit. Wer diese sind, seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Alex Pollack – Hannes Jaenicke

Bram de Groot – Fedja van Huêt

Rutger – Peter Post

René – Birgit Welink

Eric – Arent Jan Linde

Laila – Carina de Vroome

Jos Zwolsmann – Mike Reus

Pim – Dries Alkemade

Anna – Sara Luna Zoric

Gruber – Heike Trinker

Antje de Groot – Marguerite de Brauw

Jan de Groot – Carlos Puts

Susanne Verbeek – Tanja Jess

Olga – Antje Boermans

Fahrer Goran – Sinan Eroglu

Mehmet – Jord Knotter

Gärtner – Steef Cuijpers

Polizist Vinke – Tibor Lukacs

Luka – Alkan Cöklü

Nikolai – Kay Greidanus

Lailas Mutter – Harriet Stroet

Yuri – Michel Gehring

Gärtnerin – Nettie Blanken

Politiker – Pepijn Cladder

Ehemann der Gärtnerin – Genio de Groot

„Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen“: Drehort

Fans der Episoden-Reihe „Der Amsterdam-Krimi“ fragen sich sicherlich, wo die jeweiligen Folgen gedreht werden. Viel bekannt ist dazu nicht. Jedoch zeigen die Kulissen, dass der Hauptschauplatz der Dreharbeiten in Amsterdam ist.