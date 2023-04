Die heiße Phase der DEL-Playoffs hat begonnen. Und es gibt gute Neuigkeiten für alle Eishockey-Fans: Einige ausgewählte Partien im Halbfinale werden live im Free-TV und kostenlosem Stream übertragen.

Übertragung der DEL-Playoffs 2023

Die Übertragungsrechte der DEL-Playoffs liegen in diesem Jahr bei MagentaSport sowie ServusTV. Bei ServusTV können ausgewählte Spiele kostenlos im Free-TV und im Stream verfolgt werden.

MagentaSport wird alle Spiele der DEL-Playoffs 2022 live im TV und Stream zeigen. Wer die Spiele auf MagentaSport streamen oder im TV sehen möchte, benötigt ein Abo beim kostenpflichtigen Streaminganbieter.

DEL-Playoffs 2023 Halbfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV und Stream

MagentaSport zeigt alle Spiele der DEL-Playoffs. Bei ServusTV sind ausgewählte Partien im Free-TV zu sehen. Das sind die aktuell feststehenden Spiele bei ServusTV in der Übersicht.

ServusTV: Eishockey-Playoffs live im Free-TV und kostenlosem Stream

Spiel 1 : 31.03.2023, 19:30 Uhr, ERC Ingolstadt - Adler Mannheim, 1:3

: 31.03.2023, 19:30 Uhr, ERC Ingolstadt - Adler Mannheim, 1:3 Spiel 2 : 02.04.2023, 13:15 Uhr, Grizzlys Wolfsburg, EHC Red Bull München, 3:2

: 02.04.2023, 13:15 Uhr, Grizzlys Wolfsburg, EHC Red Bull München, 3:2 Spiel 3: 04.04.2023, 19:00 Uhr, EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg (zum Stream von ServusTV)

Das ist der Modus der DEL-Playoffs 2023

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist im deutschen Eishockey die höchste Spielklasse. Die Saison 2022/23 stellt die 29. Spielzeit der PENNY DEL dar. 15 deutsche Mannschaften spielen seit September 2022 um die deutsche Meisterschaft. Nach der Hauptrunde, die am 05. März 2023 endete, zogen die Mannschaften der Plätze 1-6 in das Viertelfinale ein. Die Playoffs begannen am 08. März 2023 mit der ersten Playoffrunde, bei dem die Tabellenplatzierten 7-10 im "Best-of-3"-Modus um die zwei verbleibenden Plätze spielten. Alle folgenden Playoff-Runden werden im "Best-of-7"-Modus ausgespielt. Sollte es im Finale zu einem siebten Spiel kommen, wird der Meister spätestens am 27. April 2023 gekürt.