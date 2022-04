Am heutigen Freitag, 29.4.2022, empfängt Hauptrundensieger Berlin den Hauptrundenzweiten EHC Red Bull München zum ersten Finale der DEL Playoffs. Während die Eisbären sich erst im fünften Halbfinalspiel gegen die Adler aus Mannheim durchsetzen konnten, steht München bereits seit dem vergangenen Sonntag als Finalist fest. Anders als vor der Corona-Pandemie werden die Playoffs im Best-of-five- statt Best-of-seven-Modus ausgetragen. Drei Siege sind für den Gewinn der Meisterschaft notwendig. Der neue Meister steht frühestens am 2. Mai und spätestens am 5. Mai fest.

Alle Infos zur TV-Übertragung Eisbären Berlin gegen Red Bull München im Finale der DEL Playoffs 2022.

DEL Playoffs Finale 2022: Spiel 1 Eisbären Berlin vs. Red Bull München am 29.4.2022

Spiel 1 im Finale der DEL Playoffs 2022 zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München findet am Freitag, den 29.04.2022 um 19:30 Uhr statt.

Berlin gegen München: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Livestream?

Das Finale Nummer 1 am Freitag abend zwischen Berlin und München wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte im frei empfangbaren Fernsehen besitzt ServusTV. Die Übertragung beginnt um 19:10 Uhr. Zudem kann das Spiel auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport verfolgt werden.

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Stream und Pay-TV:

DEL Playoffs live: Die Kosten für Magenta Sport im Überblick

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.