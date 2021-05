Am heutigen Freitagabend, den 07.05.2021, steht der große Showndown im DEL-Finale 2021 an. Nach der Niederlage am Mitwoch im zweiten Finalspiel haben die Grizzlys Wolfsburg nun in Spiel 3 die erneute Chance gegen die Eisbären Berlin zum ersten Mal den Titel in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) zu gewinnen. Mit einem Sieg heute Abend wären die Niedersachsen die größte Meister-Überraschung seit dem ERC Ingolstadt, der 2014 als Vorrunden-Neunter den Titel gewann. Berlin dagegen will die Meisterschaft erstmals seit 2013 in die deutsche Hauptstadt holen und wieder zum alleinigen DEL-Rekordmeister aufsteigen. Die Eisbären haben sich seit 2005 bereits sieben Mal den Titel gesichert.

Berlin oder Wolfsburg – welches Team kann das entscheidende dritte Finale der DEL am Freitag gewinnen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

Eisbären Berlin gegen Grizzlys Wolfbsurg heute: Alle Infos zu Spiel 3 im Finale der Playoffs

Spiel 3 im Finale der DEL Playoffs 2021 startet am Freitag, den 07.05.2021 um 19:30 Uhr.

Das erste Finalspiel ging mit 2:3 nach Verlängerung (0:0, 0:1, 2:1) an die Wolfsburger. Im zweiten Play-off-Finale am Mittwoch konnten dagegen die Eisbären Berlin überzeugen und mit einem 4:1 Sieg ein drittes und entscheidendes Finalspiel erzwingen. Nach der starken Vorstellung am Mittwoch spricht viel für die Comeback-Könige aus der Hauptstadt die mit einem enormem Selbstvertrauen in die entscheidende Partie am heutigen Freitag gehen.

Für einen Sieg müssen sie noch einmal das Defensivsystem des ehemaligen Bundestrainers Pat Cortina so knacken wie am Mittwochabend. „Wenn wir die Mannschaft sind, die es mehr will und die mehr läuft, dann haben wir gute Chancen“, meinte Nationalspieler Marcel Noebels. Mit viel Tempo und Laufbereitschaft hatten die Eisbären die Wolfsburger „Falle“ mit vier verteidigenden Spielern in der neutralen Zone überwunden, den Gegner außerdem mit aggressivem Forechecking schon im eigenen Drittel zu Puckverlusten gezwungen.

DEL Playoffs 2021 Finale: Übertragung von Spiel 3 heute live im Free-TV und Live-Stream?

Schlechte Nachrichten für Eishockey-Fans: Das dritte und letzte Finale der DEL-Playoffs 2021 wird nicht live im kostenlosen Fernsehen übertragen. Sport1 zeigt die Partie zwischen Berlin und Wolfsburg nicht im Free-TV. Das zweite Finalspiel am Mittwochabend wurde noch live auf dem Sender übertragen. Auch einen Sport1 Live-Stream wird es daher nicht geben.

Die Übertragungsrechte des Finalspiels liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Magenta Sport. Dort wird die Berichterstattung um 19:15 Uhr starten.

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Stream und Pay-TV:

Free-TV: -

Kostenloser Stream: -