Eishockey-Fans aufgepasst: Am Mittwoch, den 04.05.2021 steht Spiel 2 im Finale der DEL Playoffs an. Nach dem 2:3 Sieg der Grizzlys Wolfsburg stehen die Eisbären Berlin unter Druck.

Mit einem Wolfsburger Sieg könnte die außergewöhnliche DEL-Saison schon am Mittwoch enden. Da das Finale der DEL-Playoffs im „Best of three“-Modus gespielt wird, würde Wolfsburg dann mit zwei gewonnenen Finalspielen der große Überraschungsmeister werden. „Der letzte Schritt ist der größte. Wir wollen ihn gemeinsam gehen“, bekräftigte Wolfsburgs langjähriger Sportchef Charly Fliegauf.

Berlin oder Wolfsburg – welches Team kann das zweite Finale der DEL am Mittwoch gewinnen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

Eisbären Berlin gegen Grizzlys Wolfbsurg: Alle Infos zu Spiel 2 im Finale der Playoffs

Spiel 2 im Finale der DEL Playoffs 2021 startet am Mittwoch, den 05.04.2021 um 19:30 Uhr.

Das erste Finalspiel ging mit 2:3 nach Verlängerung (0:0, 0:1, 2:1) an die Wolfsburger. Eine weitere Niederlage für die Berliner würde das Saisonende bedeuten - und dem Außenseiter Wolfsburg mit dem ehemaligen Bundestrainer Pat Cortina den Jubiläumstitel bescheren. Doch die Berliner, die Stehaufmännchen dieser Play-offs, sind fest davon überzeugt, dass sie der 100. Meister der deutschen Eishockey-Geschichte werden - und sich mit ihrem achten Titelgewinn zum alleinigen Rekordchampion der DEL krönen.

„Wir verlieren den Glauben nie, egal, was passiert“, sagte Berlin-Verteidiger Kai Wissmann, „das haben wir schon oft genug bewiesen, und es wird auch jetzt so sein.“ In der Tat hatten die Eisbären auch im Viertelfinale gegen die Iserlohn Roosters und im Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt das erste Spiel verloren, drehten aber dann beide Serien noch - jeweils nach 0:2-Rückstand im entscheidenden dritten Duell. Mehr Comeback-Qualitäten kann man nicht haben.

DEL Playoffs 2021 Finale: Alle Infos zur Übertragung von Spiel 2 im TV und Stream

Das zweite Finalspiel am Mittwochabend wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Ab 19:25 Uhr geht der Sportsender auf Sendung. Auch im Sport1 Live-Stream wird das Finale zu sehen sein.

Ebenso besitzt der Pay-TV-Sender Magenta Sport Rechte an der Übertragung für das DEL-Finale. Um 19:15 Uhr startet dort die Berichterstattung. Kommentiert wird die Partie auf Magenta Sport von Franz Büchner, Moderator ist Holger Speckhahn und als Experte mit am Start ist Christoph Schubert.

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Stream und Pay-TV:

Free-TV: Sport1, ab 19:25 Uhr

Kostenloser Stream: tv.sport1.de, ab 19:25 Uhr