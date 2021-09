Die neue RTL-Show „Date or Drop“ feiert am 15.10.2021 Premiere. Das noch nie dagewesene Konzept lässt die Kandidaten buchstäblich fallen. Wer den „Picker“ – den Single-Kandidaten, der sein Traumdate sucht – nicht überzeugen kann, wird „gedroppt“ und fällt durch eine Klappe in den Keller. Moderiert wird die Show von Sophia Thomalla.

Wann startet „Date or Drop“ auf RTL und TVNow? Start, Sendetermine, Sendezeit, Stream, Moderatorin, Bewerbung, Konzept – alle Infos zur Show.

„Date or Drop“: Start auf RTL

Die neue Dating-Show startet am Freitag, 15. Oktober 2021, um 23:00 Uhr. Insgesamt umfasst die erste Staffel sechs Folgen.

„Date or Drop“: Sendetermine und Sendezeit

Die sechs Folgen von „Date or Drop" laufen immer freitags im Anschluss an „Ninja Warrior Germany" auf RTL.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 15.10.2021 um 23:00 Uhr

Folge 2: 22.10.2021 um 23:00 Uhr

Folge 3: 29.10.2021 um 23:00 Uhr

Folge 4: 05.11.2021 um 23:00 Uhr

Folge 5: 12.11.2021 um 23:00 Uhr

Folge 6: 19.11.2021 um 23:00 Uhr

„Date or Drop“: Stream auf TVNow

RTL-Shows auch auf TVNow im Stream verfügbar, daher wird erwartet, dass auch „Date or Drop“ bei dem Streamingdienst aufrufbar sein wird.

Generell sind die meisten RTL-Shows auch auf TVNow im Stream verfügbar, daher wird erwartet, dass auch „Date or Drop" bei dem Streamingdienst aufrufbar sein wird.

„Date or Drop“: Konzept der Single-Show

Der Name der Show ist Programm: Ein Single, der sogenannte Picker, steht den 12 Kandidaten mit dem Rücken gegenüber und entscheidet insgesamt vier Runden lang quasi blind, wer jeweils weiter kommt. Entscheidet er sich anhand der Antworten für „nein“, fällt der Kandidat durch eine Klappe nach unten – der Drop. Der letzte übrig gebliebene Kandidat kann sich dann entweder für ein Date mit dem Picker entscheiden oder ihn selbst „droppen“ und selbst zum Picker werden.

Pro Folge bekommen je zwei Kandidaten die Rolle des Pickers und dürfen sich der Herausforderung stellen, unter den 12 Teilnehmern auszuwählen.

„Date or Drop“: Moderatorin Sophia Thomalla

Sophia Thomalla ist vielseitig talentiert: Moderatorin, Model, Werbegesicht, Investorin und Schauspielerin. Jetzt kommt ein weiterer Job als Moderatorin hinzu. Bei „Date or Drop“ führt sie die Singles und die Zuschauer durch die Sendung und kann sich somit erneut von ihrer schlagfertigen und direkten Seite zeigen.

„Date or Drop“: Casting