Wie jedes Jahr sticht „Das Traumschiff“ an Weihnachten wieder in See. Am 26.12.2021 zeigt das ZDF eine neue Folge der beliebten TV-Reihe. Dieses Mal geht es für Kapitän Max Parger und seine Crew nach Schweden. Auf die Gäste an Bord warten nicht nur in die Schärenlandschaft, sondern vor allem private Turbulenzen...

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast? Wann wird die Folge wiederholt? Handlung, Besetzung, Mediathek, Sendetermine – in diesem Artikel findet ihr alle Infos zu „Das Traumschiff: Schweden“ am zweiten Weihnachtsfeiertag.

„Das Traumschiff: Schweden“: Handlung am 26.12.2021

„Das Traumschiff“ unter der Führung von Kapitän Parger nimmt Kurs auf Stockholm. Auf die Gäste an Bord wartet nicht nur die Schärenlandschaft, sondern vor allem eine Reihe Turbulenzen...

Andrea und Oliver Schmiede brauchen nach einer harten Phase mal wieder Zeit für sich. Oliver hatte vor nicht langer Zeit seine Frau betrogen. Alles scheint eigentlich gut zu laufen, dennoch wünscht sich Andrea mehr von ihrem Mann wahrgenommen zu werden. Aus diesem Grund haben beide beschlossen die Handys wegzulegen. So muss Oliver nicht an die Arbeit denken und Andrea versucht nicht ständig ihre Kinder anzurufen. Leider kommt alles anders und Oliver muss in sein Büro nach Bordeaux. Damit Andrea nicht allzu enttäuscht ist, organisiert er ihr einen Reiseführer – nichtsahnend, dass sich eine Romanze zwischen Andrea und Björn anbahnt.

Oliver und Andrea freuen sich auf ihren gemeinsamen Urlaub. Doch es kommt alles anders als geplant.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte läuft auch zwischen Zara Svensson und Anton Straubinger. Beide haben unterschiedliche Ansichten und müssen sich eingestehen, dass ihre Liebe darunter leidet. Sie ist Holzwirtin und er Umweltaktivist – eine politisch sehr gegensätzliche Lage.

Cem und Hassan Meierbrink sind zwei Brüder, die als Stand-up Comedians gescheitert sind. Nun helfen sie in der Küche des Schiffes. Einzig Kreuzfahrtdirektor Schifferle erkennt deren Potential und animiert sie dazu aufzutreten. Doch Cem hat andere Pläne – er sucht im Fluss nach Gold, um endlich reich zu werden. Dabei scheitert er jedoch und wie das Schicksal es will, treten die beiden Brüder doch noch als Comedians auf...

„Das Traumschiff: Schweden“: Besetzung am 26.12.2021

In der Weihnachtsfolge sind am 26.12.2021 einige bekannte Gesichter dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, zeigen wir euch hier.

Rolle – Schauspieler

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Staffkapitän Grimm – Daniel Morgenroth

Dr. Jessica Delgado – Collien Ulmen-Fernandes

Oskar Schifferle – Harald Schmidt

Andrea Schmiede – Ann Cathrin Sudhoff

Oliver Schmiede – Thomas Scharff

Lena Schmiede – Emilia Packard

Lisa Schmiede – Claire Wegener

Björn – Knud Riepen

Zara Svensson – Barbara Prakopenka

Anton Straubinger – Joshua Grothe

Jarl Svensson – Rolf Kanies

Cem Meierbrink – Bülent Ceylan

Hassan Meierbrink – Özcan Cosar

Cem und Hassan Meierbrink versuchen sich auf dem „Traumschiff“ als Comedians.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

„Das Traumschiff: Schweden“: Sendetermine an Weihnachten

40 Jahre „Das Traumschiff“: 2021 feiert die ZDF-Reihe großes Jubiläum. Daher zeigt das ZDF vor der Schweden-Erstausstrahlung noch zwei Highlight-Folgen sowie im Anschluss eine Spezial-Ausgabe.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

„Das Traumschiff: Los Angeles“: Samstag, 25.12.2021 um 12:45 Uhr

„Das Traumschiff: Malediven“: Samstag, 25.12.2021 um 14:15 Uhr

„Das Traumschiff: Schweden“: Sonntag, 26.12.2021 um 20:15 Uhr

„Das Traumschiff“-Spezial: Sonntag, 26.12.2021 um 23:15 Uhr

„Das Traumschiff“-Spezial: Montag, 27.12.2021 um 04:45 Uhr

„Das Traumschiff: Schweden“: ZDF Mediathek

Freitag, 24.12.2021, in der Die Weihnachts-Ausgabe „Das Traumschiff: Schweden“ ist ab, in der ZDF Mediathek verfügbar.

Online könnt ihr euch auch die Wiederholung vergangener Folgen ansehen.