Gute Neuigkeiten für alle Fans von „Das Supertalent“: Die RTL-Show wird im Frühjahr 2024 nach zweijähriger Pause auf die Bildschirme zurückkehren. Für die 16. Staffel hat der Sender auch gleich eine neue Jury verkündet – und die hat es in sich. Denn es gibt nicht nur zwei große Comebacks, sondern zwei neue Gesichter dürften die Zuschauer ebenfalls sehr erfreuen.

Zwei Jury-Profis und zwei „Let’s Dance“-Stars bewerten die Talente im kommenden Jahr. Wir verraten euch hier, wer in der Jury von „Das Supertalent“ 2024 sitzt.

Das ist die neue Jury von „Das Supertalent“ 2024

Für die 14. Staffel hatte der Sender die Jury komplett durcheinandergewürfelt und Dieter Bohlen und Bruce Darnell in diesem Zug aussortiert. Jetzt kehren die Jury-Urgesteine zurück! Neben ihnen nehmen zwei junge Frauen Platz, die RTL-Zuschauern bestens bekannt sein dürften: „Let’s Dance“-Profitänzerin Ekaterina Leonova und die diesjährige „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova.

Somit dürfen sich die „Supertalent“-Fans nicht nur auf zwei langjährige und beliebte Juroren freuen, sondern auf zwei Lieblinge der RTL-Tanzshow. Tänzerin Leonova wurde im Laufe der Jahre bei „Let’s Dance“ selbst zum Star. Ermakova eroberte durch ihre sympathische Art während der diesjährigen Staffel nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern holte sich durch herausragende Leistung sogar den Sieg.

Dieter Bohlen kehrt in die Jury zurück

14 Staffeln lang drückte er die Buzzer von „Das Supertalent“, 2021 fehlte er am Jury-Pult. Jetzt feiert Dieter Bohlen sein Jury-Comeback – wie bereits Anfang des Jahres bei „Deutschland sucht den Superstar“

„Ein großer Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen“, freut sich der „Poptitan“ über seine Rückkehr zum Format. „‚Das Supertalent‘ ist wieder da. Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen.“ Er freue sich auch auf die zwei neuen Jurorinnen und verspricht: „Das wird eine ganz spannende, neue Staffel. Ich bin heiß darauf, all die tollen Talente erleben zu dürfen.“

Dieter Bohlen ist 2024 wieder in der Jury von „Das Supertalent“.

© Foto: Christoph Soeder/dpa

Bruce Darnell ist ebenfalls zurück in der Jury

Auch Jury-Urgestein Bruce Darnell kehrt zurück. Der US-amerikanische Choreograf war insgesamt elf Jahre lang Teil der Show. Nachdem er als Juror und Laufstegtrainer bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt geworden war, saß er seit 2008 mit einer zweijährigen Unterbrechung am Jury-Pult von „Das Supertalent“. Und genau dorthin kehrt er 2024 zurück. „Für mich ist es wie nach Hause kommen! Back to the best Juryplatz! Ich bin stolz und dankbar, neben Dieter wieder die Jury zu rocken. Ich freue mich auf die beiden neuen Jury-Kolleginnen und auf die amazing Talents“, sagt er über die neue Staffel.

Bruce Darnell freut sich über seine Rückkehr in die Jury.

© Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Ekaterina Leonova wechselt vom Tanzparkett ans Jury-Pult

„Let’s Dance“-Fans werden sich freuen, denn ein absoluter Liebling der RTL-Show nimmt 2024 am Jury-Pult Platz: Profitänzerin Ekaterina Leonova ist neue Jurorin bei „Das Supertalent“. Die russische Tänzerin sorgte zuletzt vor allem mit ihrem Privatleben für Aufsehen, denn es gibt Liebesgerüchte um sie und den ehemaligen Kandidaten Timon Krause.

Jetzt steht eine neue berufliche Herausforderung an: „Als Profitänzerin bei ‚Let's Dance‘ habe ich in all den Jahren gelernt, dass es nicht immer nur um Perfektion geht, sondern auch um Freude und Leidenschaft. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind und darf jetzt erleben, wie sich Herr Llambi auf der anderen Seite des Bewertungstisches fühlt“, so Leonova über ihr Engagement. „Gemeinsam mit meinen Jurykollegen bin ich gespannt darauf, die Vielfalt der Darbietungen zu sehen und die Kandidaten auf ihrem Weg zu begleiten.“

Ekaterina Leonova tanzte bei „Let’s Dance“ 2023 mit Timon Krause. 2024 sitzt sie erstmals in der Jury von „Das Supertalent“.

© Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Anna Ermakova gibt ihr Jury-Debüt

Es ist vielleicht DIE Sensation der Staffel: Anna Ermakova , die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, komplettiert die Jury von „Das Supertalent“ 2024. Für die 23-Jährige wird es der zweite große Auftritt im deutschen Fernsehen sein, nachdem sie erst Anfang des Jahres glorreich die 16. Staffel von „Let’s Dance“ gewonnen hat.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: „Ich freue mich sehr darüber, zum ersten Mal selbst in einer Jury sitzen zu dürfen. Teil von ‚Das Supertalent‘ zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich.“ Durch ihre Teilnahme bei „Let's Dance“ wisse sie genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühle. „Ich habe gelernt, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben. Die Talente nun auf ihrer Reise begleiten und zu Bestleistungen anspornen zu dürfen, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so das Model weiter.