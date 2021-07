Nachdem RTL groß verkündet hat, dass Fußball-Weltmeister Lukas Podolski den Platz von Dieter Bohlen bei „Das Supertalent“ 2021 einnehmen wird, stand die Frage im Raum, wer die anderen Jury-Mitglieder sein werden. Jetzt ist es offiziell: Moderatorin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky komplettieren neben Podolski die Jury für „Das Supertalent“ 2021. Wir stellen euch die neuen Juroren vor.

„Das Supertalent“ 2021: Das ist die neue Jury

Als der Ausstieg von Dieter Bohlen aus der Jury von „Das Supertalent“ bekannt wurde, stand RTL vor der Aufgabe, neue Juroren zu finden. Mit Lukas Podolski war zuerst der Ersatz für Dieter Bohlen gefunden. Kurz darauf wurden auch die weiteren neuen Jurymitglieder verkündet: Chantal Janzen und Michael Michalsky werden mit Lukas Podolski am Jurypult sitzen.

Die „Supertalent“-Zuschauerinnen und Zuschauer und die Talente auf der großen Bühne dürfen sich auf ein außergewöhnliches Jury-Team mit Emotionen, Humor und vielen Überraschungen freuen, verkündete RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.

Lukas Podolski

Am 30.06.2021 lief der Vertrag von Lukas Podolski bei seinem aktuellen Verein Antalyaspor aus. Für „Das Supertalent“ 2021 tauscht der ehemalige Weltmeister TV-Show gegen Fußballplatz – eine Herausforderung, auf die sich der 36-Jährige schon jetzt freut. „Das Supertalent‘ habe ich immer gerne mit meiner Familie geschaut, jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln.“

Neben seinem neuen TV-Engagement ist der Kölner auch noch in der Gastronomie tätig. Er betreibt mit Freunden jeweils die Eisdiele „Ice Cream United“ sowie die Dönerimbiss-Kette „Mangal Döner“.

Chantal Janzen

Moderatorin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Chantal Janzen freut sich auf ihren Einsatz bei „Das Supertalent“ 2021. „Es ist mir eine Ehre, in der Jury von ‚Das Supertalent’ 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft.“ Für die niederländische Version von „Das Supertalent“ saß Chantal Janzen sechs Staffeln lang in der Jury und bringt somit viel Erfahrung mit.

Michael Michalsky

Michael Michalsky gilt als einer der erfolgreichsten Modedesigner Deutschlands. Karl Lagerfeld sagte über ihn, er sei „der einzige deutsche Designer, den man kennen muss“. Von 2016 bis 2018 war Michalsky fester Juror bei „Germany's Next Top Model“. Nun kann er seine Jury-Erfahrung beim „Supertalent“ zum Einsatz bringen. Ein besonders wichtiges Thema für ihn ist Inklusion: „Inklusion bedeutet Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und die Abschaffung von Vorurteilen. Keine Sendung im deutschen Fernsehen vertritt das Prinzip von Inklusion so stark wie ‚Das Supertalent’. Deshalb freue ich mich riesig auf die Mitwirkung in der Jury!“