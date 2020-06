Die Ausstrahlung von „Das Supertalent“ 2020 beginnt im Herbst auf RTL. Egal ob alleine oder als Gruppe, alt oder jung, Mensch oder Tier - die Bewerbungsphase für Staffel 14 läuft aktuell noch. Die Aufzeichnungen der Castings beginnen dann ab dem 28. August in Bremen.

Bei „Das Supertalent“ 2020 sucht die Jury einmal mehr außergewöhnliche Charaktere mit noch außergewöhnlicheren Talenten. Offene Castings gibt es in diesem Jahr nicht. Wer sein Können unter Beweis stellen will, kann sich jedoch immer noch per Video bei der UFA bewerben