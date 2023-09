„Das Rad der Zeit“ zählt zu den erfolgreichsten Serien auf Amazon Prime. Die Geschichte des Bauernjungen Rand zog die Zuschauer direkt in ihren Bann. Seitdem die erste Staffel von „Wheel of Time“, wie die Serie im Original heißt, im November 2021 erschienen ist, können die Fans es gar nicht mehr abwarten, bis alle Bücher der Reihe adaptiert werden. Sie haben Grund zur Freude, denn bereits vor dem Start der Staffel 3 offiziell bestätigt. zählt zu den erfolgreichsten Serien aufDie Geschichte des Bauernjungenzog die Zuschauer direkt in ihren Bann. Seitdem die erste Staffel von, wie die Serie im Original heißt, im November 2021 erschienen ist, können die Fans es gar nicht mehr abwarten, bis alle Bücher der Reihe adaptiert werden. Sie haben Grund zur Freude, denn bereits vor dem Start der zweiten Staffel hatte Amazon Prime die

Wie viele Folgen gibt es? Worum geht es? Und wer spielt mit? Wir beantworten euch alle Fragen zur neuen Verfilmung der Bestseller-Fantasy-Reihe von Robert Jordan.

Wann startet Staffel 3 von „Das Rad der Zeit“?

Bereits vor dem Start der zweiten Staffel hatte Amazon Prime auf der San Diego Comic Con grünes Licht für eine weitere Fortsetzung gegeben. Bis Staffel 3 jedoch beim Streamingdienst verfügbar ist, dauert es noch eine Weile, denn die zweite Staffel wird erst im September 2023 veröffentlicht. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für Staffel 3 ist daher noch nicht bekannt. Fans können vermutlich nicht vor Ende 2023 mit dem Starttermin rechnen. Womöglich beginnt die Fortsetzung auch erst im Laufe des Jahres 2024.

Worum könnte es gehen?

Da die zweite Staffel gerade erst gestartet ist, kann man noch nicht sagen, wie diese endet bzw. wie eine Fortsetzung aussehen könnte. Staffel 2 umfasst grob Band 2 und 3 der beliebten Fantasy-Reihe. Dementsprechend bezieht sich der Inhalt von Staffel 3 auf Band 4 „Der Schatten erhebt sich“.

Showrunner Judkins verkündete laut „ComicBook“: „Ich bin so begeistert, dass wir eine dritte Staffel von ‚Das Rad der Zeit‘ angehen werden. ‚Der Schatten erhebt sich‘ war immer mein Lieblingsbuch der Reihe, deshalb ist es eine große Ehre, es auf die Bildschirme zu bringen und einem neuen Publikum die Geschichten vorzustellen, deretwegen ich mich überhaupt erst in die Bücher verliebt habe und damit etwas zu präsentieren, auf das ich hingearbeitet habe, seit ich die Show vor zig Jahren zum ersten Mal angepriesen habe.“

Gute Nachricht für alle Fans: Die Geschichte rund um Rand al’Thor (Josha Stradowski) geht in die dritte Runde.

Darum geht in der Romanvorlage „Der Schatten erhebt sich“

Falls sich die Serie weiterhin an der Romanvorlage von Robert Jordan orientieren sollte, kann man davon ausgehen, dass in „Das Rad der Zeit“ Staffel 3 ein gewaltiger Kampf gegen die Schattenkrieger entbrennen wird. In Band 4 der Fantasy-Reihe mit dem Titel „Der Schatten erhebt sich“ müssen die Aiel gemeinsam mit Rand al’Thor, der nun der „Wiedergeborene Drache“ ist, die Mächte des Lichts zum Sieg führen.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3?

Bisher hat Amazon Prime noch keine Folgenanzahl veröffentlicht. Da die erste Staffel allerdings aus acht Folgen besteht, kann man davon ausgehen, dass es bei Staffel 2 und 3 ebenso viele Episoden sein werden. Das ist jedoch nicht bestätigt.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3 von „Das Rad der Zeit“?

Fans können den Start der dritten Staffel kaum abwarten und wollen am liebsten schon einen Sneak-Peek erhaschen. Wir müssen euch jedoch leider enttäuschen: Einen offiziellen Trailer gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Das ist die Besetzung der dritten Staffel von „Das Rad der Zeit“

Sollte der Bauernjunge Rand in Staffel 3 einen Kampf gegen die Mächte des Schattens führen, so kann man davon ausgehen, dass auch Schauspieler Josha Stradowski wieder am Start ist. Da wir jedoch noch keine Infos zu der genauen Besetzung haben, könnt ihr euch hier eine Liste der aktuellen Besetzung von Staffel 2 ansehen.

Rolle – Schauspieler