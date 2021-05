Am Samstag, 08.05.2021, löst „Das Quartett“ im ZDF einen neuen Fall. „Die Tote vom Balkon“ ist nach „Der lange Schatten des Todes“ und „Das Mörderhaus“ die dritte Folge der Krimireihe.

In dieser Übersicht findet ihr alle Infos zur Handlung, Besetzung, Mediathek und den Sendeterminen.

„Das Quartett – Die Tote vom Balkon“: Sendetermin und Sendezeit

Am Samstag, 08.05.2021, um 20:15 Uhr, zeigt das ZDF „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“. Der neue Fall von Maike Riem und ihrem Team ist die dritte Folge der Krimireihe.

„Die Tote vom Balkon“: ZDF Mediathek

„Das Quartett – Die Tote vom Balkon“: Handlung von Folge 3

Nachdem eine Medizinstudentin aus Leipzig nach dem Sturz von ihrem Balkon tot aufgefunden wird, gehen die Ermittler den Hintergründen des Vorfalls auf die Spur. Handelte es sich um geplanten Mord? Oder doch um Suizid?

Die naheliegenden Vermutung, dass es sich dabei um eigenes Verschulden gehandelt haben könnte, wird schnell verworfen. Am Opfer finden sich Kampfspuren. Das Quartett muss sich mit der Frage auseinandersetzen, ob der Tod von Katharina Amerell etwas mit ihrer Arbeit als Doktorandin zu tun hat.

Die Ermittlungen von Kommissarin Maike Riem und ihrem Team, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth gestalten sich schwierig. Doch als ein Hinweis auf Kiew auftaucht, geraten die Ermittler auf eine vielversprechende Spur. Maike und Christoph stoßen dort auf ein Forschungslabor, in dem das Opfer im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Entwicklung eines neuartigen, „intelligenten“ Insulins geforscht hat. Das neue Diabetes-Mittel sollte in der Ukraine an erkrankten Probanden getestet werden, die Finanzierung erfolgte durch ein Leipziger Pharmaunternehmen. Das Quartett kommt einem mächtigen Komplott auf die Spur.

Maike Riem und ihr Team ermitteln am 08.05.2021 in „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“.

© Foto: ZDF, Oliver Vaccaro

„Die Tote vom Balkon“ Darsteller: Die Besetzung am 08.05.2021

In „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“ ermitteln Kommissarin Maike Riem und ihr Team Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth.

Diese Schauspieler übernehmen die Rollen.

Maike Riem – Anja Kling

Christoph Hofherr – Shenja Lacher

Pia Walther – Annika Blendl

Linus Roth – Anton Spieker

Pavel Kopic – Mehmet Sözer

Roman Stepanenko – Viktor Bashmakov

Anna Stepanenko – Barbara Prakopenka

Prof. Dr. Kurt Bredow – Dominic Raacke

Iris Lobo – Stephanie Amarell

Sebastian Fink – Nico Holonics

Fred Eisel – Alexander Beyer

Carina Eisel – Anja Antonowicz

Betty Schenk – Paula Kober

Beate Amerell – Inka Friedrich

