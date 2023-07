Am 15. Juli 2023 läuft „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“ im ZDF. Bei dem Samstagskrimi handelt es sich um die dritte Folge der beliebten Reihe. Darin geht es um eine Medizinstudentin, die an einem sensiblen Forschungsprojekt gearbeitet hat. Jetzt ist sie vom Balkon gestürzt und gestorben. War es ein Suizid oder etwa doch Mord?

Um was geht es im Krimi genau geht, wer die Darsteller sind und wo gedreht wurde, haben wir euch hier in der Übersicht zum Film zusammengefasst.

„Das Quartett – Die Tote vom Balkon“: Sendetermin und Sendezeit

Der 90-minütige Krimi verspricht Hochspannung. „Die Tote vom Balkon“ läuft am Samstag, 15. Juli 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Gibt es „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“ in der ZDF-Mediathek?

Krimi-Fans haben Glück: Wer „Die Tote vom Balkon“ zur TV-Ausstrahlung im ZDF verpasst, kann den Thriller online anschauen. Bereits seit dem 08.07.2023 ist er in der ZDF-Mediathek als Stream abrufbar.

Worum geht es in „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“?

Katharina Amerell ist eine Medizinstudentin aus Leipzig. Sie stirbt nach einem Sturz vom Balkon. Zunächst sieht es wie ein Selbstmord aus, doch nach kurzen Ermittlungen lassen sich Kampfspuren am Körper des Opfers finden. „Das Quartett“, bestehend aus Kommissarin Maike Riem und ihrem Team, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth, übernimmt den Fall. Die meisten Spuren führen sie in eine Sackgasse, doch der Hinweis auf Kiew scheint wichtig zu sein. Maike und Christoph finden heraus, dass Katharina dort im Rahmen ihrer Doktorarbeit bei Prof. Bredow geforscht hat. Gemeinsam wollten sie ein neuartiges Insulin entwickeln, das in der Ukraine an erkrankten Patienten getestet werden sollte. Das Projekt wird von einem Leipziger Pharmaunternehmen finanziert. Es geht also nicht nur um eine Menge Geld und um eine Firmenfusion, sondern auch darum, manche Forschungsergebnisse zu verheimlichen. Maike und ihr Team kommen einem großen Geheimnis auf die Spur.

Katharina (Nika Weckler) ist vom Balkon gestürzt und direkt tot. Maike (Anja Kling, r.) und Linus (Anton Spieker, l.) müssen herausfinden, ob es sich um Suizid oder Mord handelt.

© Foto: ZDF/Oliver Vaccaro

Wer spielt in „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“ mit?

Neben der bekannten Schauspielerin Anja Kling, die eine der Hauptrollen verkörpert, standen einige weitere Darsteller für „Die Tote vom Balkon“ vor der Kamera. Das ist die Besetzung:

Rolle - Schauspieler

Maike Riem – Anja Kling

Christoph Hofherr – Shenja Lacher

Pia Walther – Annika Blendl

Linus Roth – Anton Spieker

Pavel Kopic – Mehmet Sözer

Roman Stepanenko – Viktor Bashmakov

Anna Stepanenko – Barbara Prakopenka

Prof. Dr. Kurt Bredow – Dominic Raacke

Iris Lobo – Stephanie Amarell

Sebastian Fink – Nico Holonics

Fred Eisel – Alexander Beyer

Carina Eisel – Anja Antonowicz

Betty Schenk – Paula Kober

Beate Amerell – Inka Friedrich

Wann und wo wurde „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich beim Schauen dieser Folge, wann und wo „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“ gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden vom 29. September bis zum 27. November 2020 statt. Gefilmt wurde unter anderem in den deutschen Städten Leipzig und Berlin, aber auch in Polen.

„Das Quartett“: Alle Folgen im Überblick

Die Krimireihe „Das Quartett“ läuft im Rahmen der Samstagkrimis im ZDF. Alle bisherigen Folgen seht ihr in folgender Übersicht: