Sie ist „Goodbye Deutschland“-Zuschauern und Reality-TV-Fans bestens bekannt: Danni Büchner. Die 44-Jährige ist aus den verschiedensten Fernsehformaten nicht mehr wegzudenken und hat längst Kultstatus erreicht. Angefangen hat alles 2015 als sie gemeinsam mit Jens Büchner (†) und ihren Kindern nach Mallorca zog. Mit ihrer Auswanderung war die Familie in der Doku-Reihe „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Seither nahm die gebürtige Düsseldorferin an Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Dschungelcamp“ teil. Nun geht es für sie gemeinsam mit ihrer Tochter Joelina Karabas zu „Das perfekte Promi Dinner“ auf Vox.

Doch wie tickt Danni Büchner eigentlich privat? Hat sie einen neuen Freund? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram und mehr – alle Infos zur Reality-TV-Persönlichkeit gibt es in ihrem Porträt.

Danni Büchner: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Daniela Büchner auf einen Blick:

Name : Daniela Büchner

: Daniela Büchner Spitzname : Danni

: Danni Alter : 44 Jahre

: 44 Jahre Geburtstag : 22. Februar 1978

: 22. Februar 1978 Sternzeichen : Fische

: Fische Beruf : Influencerin, Reality-Star

: Influencerin, Reality-Star Wohnort : Mallorca

: Mallorca Geburtsort : Düsseldorf

: Düsseldorf Kinder : fünf Kinder

: fünf Kinder Instagram: dannibuechner

Danni Büchner: Familie und Partner früher

Daniela Büchner wurde 1978 in Düsseldorf geboren als älteste von sechs Schwestern. Nach ihrer Schulzeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Friseurin. In jungen Jahren heiratete sie Yılmaz Karabaş. Aus der Ehe mit ihm stammen drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn. 2015 fand sie in Schlagersänger Jens Büchner die große Liebe und zog mit ihren bis dato drei Kindern zu ihm nach Mallorca, nachdem sie sich in Deutschland kennengelernt haben. Zu sehen war die Familie in dieser Zeit bei „Goodbye Deutschland“. 2016 wurden Danni und Jens Büchner Eltern – das Paar bekam Zwillinge. 2017 heirateten sie. Doch im November 2018 mussten Danni Büchner und ihre Familie einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Ehemann und Vater Jens starb im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung.

Das sind die Namen der Kinder von Danni Büchner

Danni Büchner ist stolze Mama von fünf Kindern. Zwei von ihnen sind Zwillinge. Doch wie heißen ihre Töchter und Söhne eigentlich? Das erfahrt ihr hier:

Joelina Karabas

Volkan Karabas

Jada Karabas

Diego Armani Büchner

Jenna Soraya Büchner

Danni Büchner: Neuer Freund nach Ex Ennesto Monté und Sohel?

2020 schien es so, als hätte wieder ein Mann das Herz von Danni Büchner erobert. Mit dem Sänger Ennesto Monté führte die 43-Jährige eine On-Off-Beziehung. Im Juli 2021 war diese Partnerschaft dann jedoch endgültig beendet. Ende des letzten Jahres gaben Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzadeh bekannt, dass sie zusammen sind. Jedoch war das Paar nach recht kurzer Zeit wieder voneinander getrennt. Seither fragen sich Fans natürlich wieder, ob Danni Büchner einen neuen Freund hat. Sie müssen auch weiter rätseln, denn offiziell bekannt über einen neuen Partner ist derzeit nichts.

Danni Büchner ist mit ihrer Tochter bei „Das perfekte Promi Dinner“

Nach langer Pause heißt es im Sommer 2022 für bekannte Stars und Sternchen wieder: „Zu Tisch“. Auf Vox werden vier neuen Folgen von „Das perfekte Promi Dinner“ ausgestrahlt. Eine der Ausgaben steht unter dem Motto „Goodbye Deutschland - Viva Mallorca“. Bekannte Auswanderer-Couples wollen dabei zeigen, was sie mit dem Kochlöffel draufhaben und ihre Gäste mit einem 3-Gänge-Menü verzaubern. Mit dabei sind auch Danni Büchner und ihre Tochter Joelina Karabas.

Danni Büchner: „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“ und „PBB“

Im Reality-TV ist sie längst keine Unbekannte mehr. Danni Büchner nahm unter anderem am „Sommerhaus der Stars“ 2018 auf RTL teil. Die Fünffachmutter wagte sich außerdem ins Dschungelcamp und landete bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ auf dem dritten Platz. „Ich weiß gar nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man schon bei einigen Formaten zu sehen war. Vielleicht sind bei ‚Promi Big Brother‘ auch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner dabei, die schon viel mehr gemacht haben als ich“, sagte Danni Büchner dann vor ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ 2021. In dem Format wollte sie zeigen, wer Danni Büchner wirklich ist. „Eben nicht nur die 'Frau von' oder 'die laute Mama'“, sagte sie damals. In der Show verpasste sie knapp das Halbfinale, sorgte jedoch für beste Unterhaltung und landete am Ende auf Platz 7.

Wie hoch ist das Vermögen von Danni Büchner?

1,4 Millionen Euro. Wer sich für das Leben von Danni Büchner interessiert, mag unter Umständen vielleicht auch wissen, wie viel sie verdient. Offiziell ist dazu natürlich nichts bekannt. Seite wie dasvermoegen.com schätzen das Vermögen der 44-Jährigen jedoch auf rund

Danni Büchner auf Instagram

Danni Büchner ist nicht nur aus dem Fernsehen bekannt. Auch in den sozialen Medien interessiert es die Menschen, was die TV-Auswanderin so macht. Auf Instagram hat sie einen öffentlichen Account und rund 316.000 Follower (Stand Juni 2022). Ihre Abonennten bekommen regelmäßig einen Einblick in das Leben von ihr und ihren Kindern und dabei natürlich auch Aufnahmen von Mallorca zu sehen. Leider hat die 44-Jährige immer wieder mit Hatern zu kämpfen. Doch lässt sie sich nicht davon runterziehen, sondern präsentiert sich positiv und teilt immer wieder mit, dass sie glücklich ist und gibt durch die Blume zu verstehen, dass sie auf die Kritik mancher wenig gibt.