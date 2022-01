Daniel Hartwich gehört zu den bekanntesten Moderatoren in Deutschland und ist eines der Gesichter des Senders RTL. Er moderierte schon zahlreiche Quotenhits wie „Das Supertalent“, „Let’s Dance“ und nicht zu vergessen die Mutter aller Trash-Formate: das „Dschungelcamp“. Wenn bei RTL eine große Show ansteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie von Daniel Hartwich moderiert wird. Der Moderator ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und unterhält mit seinen Sprüchen regelmäßig ein Millionenpublikum.

Doch wer ist Daniel Hartwich? Hat er Frau und Kinder? Wie alt ist er? Steckbrief, Biografie, Alter, Vermögen und Co. – wir stellen euch den Moderator im Porträt vor.

Daniel Hartwich Steckbrief: Wohnort, Geburtstag, Instagram

Alle Fakten zu Daniel Hartwich auf einen Blick:

Name: Daniel Hartwich

Daniel Hartwich Beruf: Moderator

Moderator Geburtstag: 18.08.1978

18.08.1978 Alter: 43

43 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Frankfurt am Main, Hessen

Frankfurt am Main, Hessen Größe: 189 cm

189 cm Familienstand: unbekannt

unbekannt Freundin: Hannah Hoelscher

Hannah Hoelscher Kinder: zwei

zwei Wohnort: Köln, Nordrhein-Westfalen

Köln, Nordrhein-Westfalen Instagram: –

Daniel Hartwich Biografie: Vom Radio ins Fernsehen

Daniel Hartwich machte 1998 sein Abitur in Frankfurt am Main. Danach studierte er Germanistik und Politikwissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe Universität. Der Beruf Moderator stand schon sehr früh auf der Wunschliste von Hartwich. Schon während seines Studiums arbeitete er für das hessische Radio und deren „Jugendwelle hrXXL“ und danach beim selben Sender für die „Popwelle hr3“. Bei You FM gehörte der Frankfurter zu den Moderatoren der ersten Stunde.

RTL. Bei dessen Schwestersender VOX moderierte er die Sendung „Fit For Fun TV". Nach einigen Zwischenstopps beim ZDF und KiKA bekam er seine erste eigene Show bei RTL: „Achtung! Hartwich". Obwohl die Sendung keine hohen Einschalt-Quoten erzielen konnte, wurde Hartwich mit seiner Show für den „Deutschen Fernsehpreis" und den „Deutschen Comedypreis" nominiert. Im Zuge dessen verpflichtete RTL Hartwich für die Moderation von „Das Supertalent". Seit 2008 steht er für die Talentshow vor der Linse und bekam dafür die „Goldene Kamera" überreicht. Anschließend folgte die Sendung „H wie Hartwich" und seit 2010 ist er fester Bestandteil der Tanz-Show „Let's Dance". Weitere Sendungen wo Hartwich als Moderator auftritt sind „Nachsitzen! – Promis zurück auf die Schulbank", Meet the Parents" und „Keep it in the Family". Im Jahr 2013 konnte Hartwich den nächsten Quotenhit auf seiner Agenda vermerken, nach dem Tod von Dirk Bach übernahm an der Seite von Sonja Zietlow er die Moderation der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Bis heute begleitet er die Promis im Dschungel. Sein TV-Debüt hatte Daniel Hartwich 2005 bei der Mediengruppe.

Daniel Hartwich gehört zu den bekanntesten Moderatoren in Deutschland.

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Daniel Hartwich moderiert das „Dschungelcamp“ 2022

Das RTL-„Dschungelcamp“ läuft seit 2004 im TV. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist für viele ohne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich undenkbar. In der Show sorgt das Moderatoren-Duo vor allem mit ihren frechen Sprüchen für Aufsehen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Deutschland aufgezeichnet wurde, geht es 2022 wieder in die echte Wildnis. In der Vergangenheit waren schon Kandidaten wie Schlager-Star DSDS-Gewinner Daniel Kübelböck im „Dschungelcamp“ zu sehen. Zwei Wochen lang müssen sich die Teilnehmer anstrengenden und vor allem ekligen Dschungelprüfungen unterziehen, denn am Ende kann es nur einen Dschungelkönig bzw. eine Dschungelkönigin geben. Nachdem im Jahr 2021 eine Ersatzshow vonin Deutschland aufgezeichnet wurde, geht es 2022 wieder in die echte Wildnis. In der Vergangenheit waren schon Kandidaten wie Schlager-Star Melanie Müller und-Gewinnerimzu sehen. Zwei Wochen lang müssen sich die Teilnehmer anstrengenden und vor allem ekligenunterziehen, denn am Ende kann es nur einen Dschungelkönig bzw. eine Dschungelkönigin geben.

Daniel Hartwich: Frau und Kinder

Daniel Hartwich ist die RTL-Allzweckwaffe, wenn es um Moderations-Jobs geht. Doch wie sieht es privat bei ihm aus? Hierzu gibt es nicht viele Informationen, denn wenn es um sein Privatleben geht, schlägt Hartwich gerne leise Töne an. Bekannt ist, dass Hartwich und Hannah Hoelscher zusammen sind. Dazu, ob das Paar verheiratet ist oder nicht, gibt es keine genauen Informationen. In den Medien ist davon die Rede, dass das Paar zwei Kinder hat. Doch der Moderator hat sich selbst nie öffentlich über seine Beziehung oder Familie geäußert.

Daniel Hartwich: Ist der Moderator auf Instagram?

Daniel Hartwich mag seine Privatsphäre. Einen Instagram-Account hat er daher auch nicht. Während seine „Dschungel“-Kollegin Sonja Zietlow mit ihren Fans ab und zu Bildern von der Arbeit teilt, ist auch das bei Hartwich nicht der Fall.

Daniel Hartwich: Vermögen

Beruflich könnte es bei Daniel Hartwich nicht besser laufen. Doch wie viel Geld hat der Moderator? Nach Informationen von „vermoegenmagazin.de“ beläuft sich das geschätzte Vermögen des Moderators auf 3 Millionen Euro.