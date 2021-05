Die deutsche U21-Nationalelf hat die Gruppenphase der Europameisterschaft überstanden. Nachdem die EM 2021 zwei Monate durch den Vereinsfußball unterbrochen wurde, geht das Turnier nun in die heiße Phase: Als Zweiter in der Gruppe A trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz heute am Mittwoch, den 31.05.2021, auf den Erstplatzierten der Gruppe C: Dänemark. Beide Teams kamen ungeschlagen durch die Gruppenphase, doch im ersten K.o.-Spiel für die beiden Mannschaften kann es nur einen Sieger geben.

Wo wird das Viertelfinale live übertragen? Läuft das U21 Viertelfinale live im Free-TV? Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark im Live-Stream? Gibt es eine kostenlose Übertragung?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

U 21 EM Viertelfinale: Deutschland gegen Dänemark: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Das Viertelfinale der U21 EM 2021 zwischen Deutschland und Dänemark findet am Montag, den 31.05.2021, in Szekesfehervar/Ungarn statt. Anpfiff ist um 21:00 Uhr in der MOL Arena Sosto. Die deutsche Mannschaft gewann die U21 Europameisterschaft bereits zwei Mal, die Dänen können bisher noch keinen Titel vorweisen. Doch das dänische Team ist seit 16 Spielen ungeschlagen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland U21, Dänemark U21

Wettbewerb: U21 EM, Viertelfinale

Datum und Uhrzeit: 31.05.2021, 21:00 Uhr

Spielort: MOL Arena Sosto, Szekesfehervar/Ungarn

Schiedsrichter: Guillermo Cuadra (Spanien)

Wer überträgt Deutschland vs. Dänemark heute im TV und Stream? Free-TV, Sky, DAZN

Fußball-Fans fragen sich vor dem EM Viertelfinale zwischen der deutschen U21 Nationalmannschaft und dem dänischen U21 Team, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Die Partie wird im kostenlos Fernsehen übretragen. Die Rechte an der U21 Europameisterschaft hat sich ProSieben gesichert. Zusätzlich gibt es ein Streaming-Angebot.

Auf Sky und DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Free-TV: ProSieben

Pay-TV: -

Deutschland gegen Dänemark: Das ist die Aufstellung des deutschen Teams

Die Aufstellung von Deutschland U21

Dahmen - Raum, Schlotterbeck Pieper, Vagnoman - Özcan, Maier - Bericha, Wirtz, Baku - Nmecha