Die ZDF-Show „Da kommst Du nie drauf“ ist längst Kult für die deutschen TV-Zuschauer. Am Mittwoch, 04.10.2023, lädt Johannes B. Kerner diese nun zu einer weiteren Ausgabe ein. Darin stellen sich wieder sechs prominente Kandidaten in zehn Runden kuriosen Fragen über besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Wer als Sieger aus der Show hervorgeht, darf seine gesamte Gewinnsumme für einen guten Zweck spenden.

Ist die Show in der ZDF-Mediathek verfügbar? Welche Promis sind dabei? Und worum geht es genau? Alle Infos zur Sendung rund um Sendetermine, Stream, Moderator und Co. erfahrt ihr hier.

„Da kommst Du nie drauf“: Sendetermin und Sendezeit

Die Show mit den ungewöhnlichen Fragen, die zum Rätseln anregen, verspricht Unterhaltung pur. Das ZDF strahlt die neue Ausgabe von „Da kommst Du nie drauf“ am Mittwoch, 4. Oktober 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr aus. Im Anschluss wird die Sendung nicht wiederholt.

Gibt es „Da kommst Du nie drauf“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Die neue Ausgabe von „Da kommst Du nie drauf“ ist nicht nur im TV zu sehen, sondern steht auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung. Dort kann die Show nach der Ausstrahlung im TV für einen gewissen Zeitraum als Wiederholung abgerufen werden.

Darum geht es bei „Da kommst Du nie drauf“

„Da kommst Du nie drauf“ ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. In jeder Ausgabe spielen zwei Teams aus jeweils drei prominenten Kandidaten gegeneinander. In insgesamt zehn Runden werden ihnen je zwei Fragen mit je drei Antwortmöglichkeiten gestellt. Dabei erhöht sich der mögliche Gewinn und die Schwierigkeit der Fragen von Runde zu Runde. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Das Team, das am Ende mehr Geld auf dem Spielkonto hat, geht als Gewinner aus der Show hervor und darf die Gewinnsumme an einen von ihnen ausgesuchten karitativen Zweck spenden. Bei einem Unentschieden gewinnen beide Teams.

Die Fragen werden jedoch nicht einfach nur von Johannes B. Kerner vorgelesen, denn der Moderator war im Vorfeld der Sendung unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: „Da kommst Du nie drauf!“.

„Da kommst Du nie drauf“: Das sind die Rateteams am 04.10.2023

Zwei prominente Rateteams aus je drei Spielern treten in „Da kommst Du nie drauf“ in zahlreichen Quizrunden gegeneinander an. Die erspielte Gewinnsumme wird anschließend für einen von den Promis ausgesuchten guten Zweck gespendet. Doch um zu gewinnen, müssen die Kandidaten nicht nur mit Wissen punkten, auch Kreativität ist gefragt.

Die prominenten Rateteams am 04.10.2023 im Überblick:

Team 1

Verona Pooth

Atze Schröder

Katharina Wackernagel

Team 2

Jeannine Michaelsen

Mike Krüger

Victoria Swarovski

Bei „Da kommst Du nie drauf“ stellen sich sechs prominente Kandidaten ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätseln.

© Foto: ZDF/Sascha Baumann

Johannes B. Kerner moderiert „Da kommst Du nie drauf“