Cora Schumacher wurde im Jahr 2001 bekannt, als sie den Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher heiratete. Davor war sie bereits als Covergirl verschiedener Männermagazine zu sehen. Ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit fand Cora Schumacher ebenfalls zum Motorsport. Später begann sie eine eigene TV-Karriere und nahm 2015 an „Let’s Dance“ teil. Ab Mai 2022 ist Cora Schumacher jetzt als Kandidatin bei „Club der guten Laune“ auf Sat.1 zu sehen.

Doch wer ist Cora Schumacher eigentlich? Wie tickt sie privat? Hat sie einen neuen Partner? Wo wohnt sie? Wir haben die Allrounderin genauer unter die Lupe genommen und geben euch alle Infos über sie im Porträt.

Cora Schumacher im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Cora Schumacher auf einen Blick:

Name: Cora-Caroline Schumacher

Cora-Caroline Schumacher Mädchenname: Brinkmann

Brinkmann Alter: 45

45 Geburtstag: 27. Dezember 1976

27. Dezember 1976 Geburtsort: Langenfeld (Rheinland)

Langenfeld (Rheinland) Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Beruf: Model, Automobilrennfahrerin, Moderatorin

Model, Automobilrennfahrerin, Moderatorin Größe: 1,72 m

1,72 m Ex-Mann: Ralf Schumacher (2001 – 2015)

Ralf Schumacher (2001 – 2015) Kinder: Sohn David Schumacher

Sohn David Schumacher Instagram: coraschumacher

Cora Schumacher nimmt an „Club der guten Laune“ teil

Sat.1 schickt elf Promis in den Club-Urlaub. Eine der Kandidatinnen von „Club der guten Laune“ 2022 ist Cora Schumacher. Auf der thailändischen Insel Phuket muss sie sich mit anderen Stars wie Lorenz Büffel oder Marc Terenzi als Club-Mitarbeiterin in verschiedenen Spielen beweisen. Das Ziel: Am Ende die Gewinnprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Dreharbeiten für „Club der guten Laune“ 2022 fanden im Januar statt. Die Sendung startet am Mittwoch, 4. Mai 2022, und läuft dann in einem wöchentlichen Rhythmus zur Primetime auf Sat.1.

Cora Schumacher im TV: „Let’s Dance“ und „Coras House of Love“

Schon während ihrer Ausbildung zur Kommunikationsfachfrau hatte Cora Schumacher erste Aufträge als Erotikmodel und ab 2001 konnte sie ihre Karriere weiter ausbauen. Kurzzeitig war Schumacher Co-Moderatorin der Musik-Show „Top of the Pops“. 2006 bekam sie eine Rolle als Synchronsprecherin in dem Kinderfilm „Cars“.

2015 nahm Cora Schumacher an der 8. Staffel von „Let’s Dance“ teil und von 2018 bis 2021 hatte sie drei Auftritte bei „Promi Big Brother“. 2020 bekam Schumacher mit „Coras House of Love“ sogar ihr eigene TV-Show, in der sie auf der Suche nach einem neuen Traummann war.

Cora Schumacher: Karriere als Rennfahrerin

Durch ihre Ehe mit dem Rennfahrer Ralf Schumacher kam auch Cora Schumacher 2004 zum Motorsport. In der Saison 2004 und 2005 startete sie in der Mini Challenge, einer Rennsportserie, an der Rennsporteinsteiger und Amateurpiloten teilnahmen. 2006 kam der Wechsel zum zum Seat Leon Supercopa, bei dem sie im Rahmenprogramm der DTM startete. 2010 kehrte sie zu Mini zurück und nahm an drei weiteren Mini Challenges teil. 2012 fuhr Schumacher beim 24-Stunden-Rennen von Dubai mit und 2016 beim Deutschen Tourenwagen-Cup. 2018 trat sie noch einmal beim 24-Stunden-Rennen von Dubai an.

Cora Schumacher: Ex-Mann Ralf und Sohn David

Im Oktober 2001 heiratete Cora-Caroline Brinkmann den ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher. Kurz darauf wurde Sohn David geboren. Kirchlich heiratete das Paar am am 7. September 2002 im österreichischen Maria Plain. Doch die Ehe hielt nicht und es kam zur Trennung. Im Februar 2015 gaben die beiden ihre Scheidung bekannt.

Danach sorgten die beiden immer wieder Schlagzeilen. Für Aufregung sorgten Cora und Ralf zuletzt am Valentinstag 2022, als sie gemeinsame Bilder auf Social Media teilten.

Hat Cora Schumacher einen neuen Freund?

In ihrer Show „Coras House of Love“ lernte Cora Schumacher 2020 den Profiboxer Denny Heidrich kennen. Die beiden wurden ein Paar, trennten sich jedoch nach wenigen Wochen wieder. Im November 2021 datete sie dann kurzzeitig den Designer und Reality-TV-Darsteller Eric Sindermann, doch auch daraus wurde nichts. Seither hat sich die Blondine mit keinem Mann mehr an ihrer Seite gezeigt. Aktuell ist sie Single.

Cora Schumacher: Vermögen

Cora Schumacher besitzt einen bekannten Nachnamen und ist von einem Formal-1-Rennfahrer geschieden. Deswegen möchte sie nicht „als Frau von...“ bekannt sein und stellte in einem Interview klar, dass sie finanziell auf eigenen Beinen stehe. Laut der Seite „vermoegen.org“ soll Cora Schmacher durch ihre Modeljobs, Fernsehauftritte und Jobs als Rennfahrerin ein geschätztes Vermögen von 1,8 Millionen Euro besitzen.