Beim Super Bowl 2022 trifft Wide Receiver Cooper Kupp mit den Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. Aktuell ist der 28-Jährige in der besten Form seines Lebens. Er hat die Möglichkeit, die Rekorde für die meisten Receptions und Receiving Yards in einer Saison zu brechen. Trotzdem bleibt Kupp bescheiden: „Meine Prioritäten sind rausgehen, alles geben und gewinnen." Was ist sonst noch über den NFL-Profi bekannt?

Wie verlief Cooper Kupps Karriere bisher?

bisher? Was ist über seine Familie bekannt?

bekannt? Und wie groß ist sein Vermögen ?

? Alle Infos bekommt ihr hier – Cooper Kupp im Porträt.

Cooper Kupp im Steckbrief: Trikot, Frau, Alter

Alle Fakten zu Cooper Kupp auf einen Blick:

Name : Cooper Douglas Kupp

: Cooper Douglas Kupp Geburtstag : 15. Juni 1993

: 15. Juni 1993 Alter : 28

: 28 Sternzeichen : Zwilling

: Zwilling Geburtsort : Yakima, Washington, USA

: Yakima, Washington, USA Heimatstadt: Portland, Oregon, USA

Portland, Oregon, USA Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Größe : 1,88 m

: 1,88 m Gewicht: 94 kg

94 kg Trikotnummer: 10

10 Position: Wide Receiver

Wide Receiver Beziehungsstatus : verheiratet

: verheiratet Frau: Anna Marie Kupp

Anna Marie Kupp Kinder: 2 Söhne

2 Söhne Instagram : cooperkupp

: cooperkupp Twitter: @CooperKupp

Cooper Kupp Karriere – Die dritte Generation Football-Profi

Cooper Kupp führt die Tradition seiner Familie fort. Bereits sein Großvater, Jake Kupp, spielte ab 1964 in der NFL und wurde 1991 ein Teil der Hall of Fame. Auch dessen Sohn, Cooper Kupps Vater, Craig Kupp, war als NFL-Spieler erfolgreich. 1990 wurde er als Quarterback von den New York Giants ausgewählt. Daher ist es keine Überraschung, dass auch dessen Sohn erfolgreich wurde.

Kupp besuchte die Highschool in seiner Heimatstadt Yakima, Washington, und spielte dort Basketball und Football, konnte aber keine Aufmerksamkeit großer College-Football-Programme auf sich ziehen. Er ging schließlich 2013 auf die Eastern Washington University, um College Football zu spielen. Dort stellte er zahlreiche Rekorde auf, darunter Bestwerte für die meisten gefangenen Pässe (428), die meisten Yards Raumgewinn (6464) und die meisten gefangenen Touchdownpässe (73). Kupp wurde 2015 und 2016 als Offensive Player of the Year in der Big Sky Conference ausgezeichnet und gewann 2015 den Walter Payton Award als bester Spieler in der FCS.

Cooper Kupp: Die größten Erfolge mit den Los Angeles Rams in der NFL

2017 wurde er schließlich im NFL Draft von den Los Angeles Rams ausgewählt, bei denen er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Sein Rookie-Jahr bei den Los Angeles Rams schloss Kupp mit 62 Passfängen für insgesamt 869 Yards ab. In der darauffolgenden Saison bestritt der Receiver die ersten acht Spiele als Starter. Ein Kreuzbandriss zwang ihn die restliche Saison auszusetzen, womit er in den Play-offs fehlte. Dennoch zog die Mannschaft in den Super Bowl ein, verlor allerdings gegen die New England Patriots. Vor Beginn der Saison 2020 einigte Kupp sich mit den Rams auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre im Wert von 48 Millionen US-Dollar. Im gleichen Jahr erzielte er drei Touchdowns und führte sein Team mit 92 Catches für 974 Yards erneut an. Vor der Saison 2021 verpflichteten die Rams Matthew Stafford als neuen Starting-Quarterback, nachdem Kupp in den vorigen vier Spielzeiten für Los Angeles Pässe von Jared Goff gefangen hatte. Kupp spielte seine stärkste Saison und wurde sowohl im September als auch im Oktober als NFC Offensive Player of the Month ausgezeichnet.

Hier seht ihr eine Übersicht der Erfolge des Receivers Cooper Kupp:

NFC Champion 2018 und 2021

Platz 89 der NFL Top 100 Spieler des Jahres 2020

First-team All-Pro 2021

Pro Bowl 2021

NFL receptions leader 2021

NFC Offensive Player des Monats September 2021 und Oktober 2021

Cooper Kupp Stats – Die Statistiken des Receivers

Bereits sein Vater und Großvater haben in der NFL gespielt, Cooper Kupp macht es ihnen gleich. Er ist als Wide Receiver bei den Los Angeles Rams unter Vertrag. Hier seine Statistiken der aktuellen Saison, die bislang die beste in Kupps NFL-Karriere ist:

Receiving Yards: 1947

Receiving Yards pro Reception: 13,4

Längste Reception: 59

Touchdowns: 16

Interceptions: 145

Cooper Kupp Familie: Frau Anna Marie und Kinder

Bereits in der High School lernte Kupp seine heutige Frau kennen. Mit nur 22 Jahren heiratete er 2015 die ein Jahr jüngere Anna Croskrey. „Ich wusste, dass sie diejenige war, die ich heiraten wollte, als wir uns in der High School zum ersten Mal trafen“, so Kupp gegenüber ESPN. Ohne seine Frau hätte der Receiver wohl nie den Sprung in die NFL geschafft. Während er sich auf den Sport konzentrierte arbeitete Anna Vollzeit um die Familie zu versorgen. Außerdem inspirierte sie ihn stets und stand immer hinter dem Football-Star. 2018 wurde das Familienglück perfekt als ihr erster Sohn, Cooper Jameson Kupp zur Welt kam. Im vergangenen Januar folgte der zweite Sohn, Cypress Stellar Kupp. Seitdem lebt die Familie in Portland, Oregon.

Cooper Kupp Vermögen: Wie viel Gehalt bekommt der NFL-Profi?

Auf der Seite vermoegenmagazin.de sind die Gehälter aller Spieler der Los Angeles Rams aufgelistet. Demnach bekommt Wide Receiver Cooper Kupp 13 Millionen Dollar für die Saison 2021/22. Damit ist er auf Platz fünf der am best verdienensten Profis der Rams.