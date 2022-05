Christian Streich ist einer der bekanntesten Fußballtrainer in Deutschland. Seit mehr als zehn Jahren trainiert er den SC Freiburg und ist damit dienstältester Trainer in der 1. Bundesliga. Am 21. Mai 2022 steht er mit Freiburg im DFB-Pokalfinale in Berlin. Streich ist erfolgreicher Trainer und streitbarer Fußball-Experte, der mit seiner politischen Meinung nicht hinterm Berg hält. Doch wie tickt der Mensch Christian Streich privat?

Name: Christian Streich

Christian Streich Geburtstag: 11. Juni 1965

11. Juni 1965 Geburtsort: Weil am Rhein, Deutschland

Weil am Rhein, Deutschland Alter : 56 Jahre

: 56 Jahre Sternzeichen : Zwilling

: Zwilling Augenfarbe: blau

blau Größe: 181 cm

181 cm Familienstand : nicht bekannt

: nicht bekannt Kinder : Ein Sohn, eine Tochter

: Ein Sohn, eine Tochter Studium : Lehramtsstudium in Germanistik, Sport und Geschichte

: Lehramtsstudium in Germanistik, Sport und Geschichte Aktuelle Tätigkeit : Trainer des SC Freiburg

: Trainer des SC Freiburg Instagram: kein offizieller Account

Trainer Christian Streich steht mit dem SC Freiburg im DFB-Pokalfinale. Für Streich wäre ein Sieg im Finale gegen RB Leipzig der größte Erfolg in seiner Karriere.

Frau und Kinder: Christian Streich und seine Familie

Privatleben von Christian Streich ist nicht allzu viel bekannt. Der Fußballtrainer hält seine Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Nicht einmal ob der Freiburger Trainer eine Ehefrau oder Freundin hat ist zu 100 Prozent bekannt. Was aber sicher ist: Christian Streich ist Vater zweier Kinder. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Laut Über dasvon Christian Streich ist nicht allzu viel bekannt. Der Fußballtrainer hält seine Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Nicht einmal ob der Freiburger Trainer eine Ehefrau oder Freundin hat ist zu 100 Prozent bekannt. Was aber sicher ist: Christian Streich ist Vater zweier Kinder. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Laut Sportbild aus dem Jahr 2018 ist Streich Raucher und dreht seine Zigaretten selbst. Ob er das Laster aufgebeben hat und bis aktuell noch raucht, ist nicht bekannt.

Christian Streich: Gehalt und Vermögen

Gehalt beim SC Freiburg gibt es nur wenige Informationen. Im Dezember 2017 veröffentlichte die Vermögen nicht möglich. Im März 2022 verkündete der SC Freiburg die Vertragsverlängerung mit Christian Streich – die Vertragslaufzeit und die Konditionen sind nicht bekannt. Über Christan Streichsbeim SC Freiburg gibt es nur wenige Informationen. Im Dezember 2017 veröffentlichte die Bild eine Gehaltsliste der Bundesliga-Trainer in der Streichs Gehalt beim SC Freiburg mit 800.000 Euro angegeben wird. Da es aber keine aktuellen und genauen Angaben zum Gehalt von Christian Streich gibt, ist eine Aussage oder Schätzung zu seinemnicht möglich. Im März 2022 verkündete der SC Freiburg die Vertragsverlängerung mit Christian Streich – die Vertragslaufzeit und die Konditionen sind nicht bekannt.

Christian Streich: Politische Äußerungen

„soziale Gewissen des deutschen Fußballs“. Christian Streich ist mehr als nur ein Fußballtrainer in der 1. Bundesliga. Er ist politisch interessiert und engagiert und äußert sich regelmäßig in Pressekonferenzen zum aktuellen politischen Geschehen oder gesellschaftlichen Entwicklungen. Die New York Times bezeichnete ihn als das

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat Christian Streich in höchsten Tönen gelobt. "Den Christian schätze ich nicht nur als sehr kompetenten Trainer", sagte Löw. "Ich schätze ihn vor allen Dingen als Menschen, der eben auch seine eigenen Werte, eine eigene Meinung hat."

Christian Streich äußerte sich 2015 zur Flüchtlingskrise und forderte einen offenen, menschenfreundlichen Umgang. Auch die Umwelt liegt ihm sehr am Herzen. Er kritisierte die damalige Umweltpolitik und unterstützte die „Fridays for Future“-Bewegung.

Mercedes AMG GT R vorfuhr und diesen auch auf Social Media postete, sagte Streich auf der damaligen Pressekonferenz: „Wir leben in einem freien Land. Solange jeder seine Steuern zahlt, kann er mit seinem Geld machen, was er will". Christian Streich selbst fährt lieber Fahrrad. Seit dem Umzug des SC Freiburg ins neue Stadion aber wohl mit dem E-Bike, wie er der Als im Jahr 2020 Freiburgs damaliger Neuzugang Ermedin Demirovic mit einem 600-PS starkenvorfuhr und diesen auch auf Social Media postete, sagte Streich auf der damaligen Pressekonferenz: „Wir leben in einem freien Land. Solange jeder seine Steuern zahlt, kann er mit seinem Geld machen, was er will". Christian Streich selbst fährt lieber. Seit dem Umzug des SC Freiburg ins neue Stadion aber wohl mit dem, wie er der Bild verriet.

Christian Streich als Spieler

Christian Streichs Laufbahn als Spieler begann bei seinem Heimatverein in Eimeldingen und beim FV Lörrach. 1982 wechselte Streich zum Freiburger FC. Seine Karriere als Profi-Fußballer begann 1985 mit dem Wechsel zu den Stuttgarter Kickers. Im Anschluss folgten Stationen beim FC Freiburg und dem FC 08 Homburg. 1995 beendete Christian Streich seine Spielerkarriere.

Christian Streich als Trainer

Christian Streich hat in seiner Trainerkarriere nur Mannschaften des SC Freiburg trainiert. Von 1995 bis 2011 trainierte er verschiedene Jugendmannschaften und vor allem die A-Jugend des Sportclubs. Mit den A-Junioren feierte er einige Erfolge und gewann 2006, 2009 und 2011 den DFB-Junioren-Vereinspokal und 2008 die deutsche A-Jugendmeisterschaft.

Im Jahr 2007 begann Streichs Karriere bei der ersten Herrenmannschaft des SC Freiburg als Co-Trainer von Robin Dutt. Nach Dutts Abgang nach Leverkusen, übernahm Marcus Sorg den Posten als Cheftrainer und Christian Streich wurde sein Co-Trainer. In der Winterpause 2012 geriet der SC Freiburg in akute Abstiegsnot und Sorg wurde entlassen. Nach einem ersten Zögern wurde Streich Cheftrainer und ist es bis zum heutigen Tag.