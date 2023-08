Netflix beendet den August mit einem ganz besonderen Film. „Choose Love“ ist eine Liebeskomödie. Das Besondere? Der Film ist interaktiv. Das bedeutet, dass jeder selbst entscheiden kann, welchen Weg Protagonistin Comi Conway einschlagen wird…

Wie genau soll ein interaktiver Film funktionieren? Worum geht es überhaupt? Und gibt es einen Trailer? In diesem Artikel bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Informationen zu „Choose Love“.

Wann erscheint „Choose Love“ auf Netflix?

„Choose Love“ erscheint Ende August auf Netflix. Das Startdatum der Liebeskomödie ist Donnerstag, 31.08.2023.

Wie immer bei Neuveröffentlichungen steht auch dieser Film ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie funktioniert ein interaktiver Film?

„Choose Love“ ist die erste interaktive Liebeskomödie auf Netflix. In der Vergangenheit machte die Streamingplattform jedoch bereits erste Erfahrungen in diese Richtung in anderen Genres. Das erste Experiment war „Black Mirror“. Wie Interaktivität bei einem Film funktioniert, wird sich zeigen. Netflix schreibt dazu: „Cami Conway hat alles erreicht, sieht sich aber einem Kaleidoskop verlockender und tougher Entscheidungen gegenüber. Welchen Weg sie einschlägt, liegt bei dir. Doch sei vorsichtig! Die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie du denkst.“

Worum geht es in „Choose Love“?

Eigentlich hat Cami alles erreicht. Sie arbeitet in ihrem Traumberuf als Aufnahmetechnikerin und ihre Beziehung mit dem wundervollen Paul steuert in Richtung Verlobung und Kinder. Warum hat sie dennoch das Gefühl, dass etwas fehlt? Hat sie Angst, etwas zu verpassen oder schlägt bei ihr Bindungsangst zu? Vielleicht verpasst sie durch ihr aktuelles Leben auch die Gesangskarriere, von der sie einst geträumt und die sie schon längst aufgegeben hat? Und ist Paul überhaupt die Liebe ihres Lebens? Eventuell könnte ja auch Rex Galier der Richtige für sie sein. Der umwerfend gutaussehende britische Rockstar kommt jedenfalls in ihr Studio und ist sofort von ihr hingerissen. Vielleicht ist es aber auch Jack Menna, ihre erste große Liebe. Der idealistische Weltenbummler kehrt nach Hause zurück und ist bereit, die jugendliche Leidenschaft erneut anzufachen. Cami sieht sich tausenden, verlockenden und toughen Entscheidungen gegenüber, die von schwierigen ethischen Dilemmas bis zur frivolen „Wahrheit oder Pflicht“-Frage reichen. Du entscheidest, welchen Weg sie einschlägt…

Eigentlich hat Cami (Laura Marano) alles. Dennoch hat sie das Gefühl, dass etwas fehlt. Wie sich ihr Leben weiterentwickelt, kann jeder Einzelne selbst entscheiden.

© Foto: Nicola Dove/Netflix

Gibt es einen Trailer zum Film?

Netflix hat im Voraus einen Trailer zu „Choose Love“ veröffentlicht. Dieser zeigt noch einmal deutlicher, welche Entscheidungen man Cami unter anderem abnehmen darf. Im Moment gibt es den ersten Einblick nur auf Englisch:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Die Besetzung von „Choose Love“ im Überblick

Bei der Liebeskomödie führte Stuart McDonald Regie. Das Drehbuch stammt von Josann McGibbon. Mit Laura Marano übernimmt eine namhafte Schauspielerin die Hauptrolle. Welche Darsteller an ihrer Seite zum Cast gehören, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle