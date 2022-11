Seit drei Jahren bittet Kurt Krömer prominente Gäste in seinen Verhörraum. In der Sendung „Chez Krömer“ konfrontiert der unberechenbare Moderator die verschiedenen Persönlichkeiten mit allerlei Fakten und Vorwürfen.

Seit November laufen die neuen Folgen von Staffel 7 im rbb. Wöchentlich dürfen sich die Zuschauer auf ein neues Interview freuen – online sogar schon einen Abend früher. Wann die Episoden online und im TV laufen und wer jeweils im Studio ist, erfahrt ihr hier.

„Chez Krömer“: Die Sendetermine im rbb

Die siebte Staffel umfasst sechs reguläre Folgen und eine weitere, die nur in der Mediathek läuft. Der Startschuss im TV ist am 1. November 2022 gefallen. Immer dienstags strahlt der rbb eine neue Episode aus.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 01.11.2022 um 22:15 Uhr

Folge 2: 08.11.2022 um 22:15 Uhr

Folge 3: 15.11.2022 um 22:15 Uhr

Folge 4: 22.11.2022 um 22:15 Uhr

Folge 5: 29.11.2022 um 22:15 Uhr

Folge 6: 06.12.2022 um 22:15 Uhr

„Chez Krömer“ vorab in der ARD-Mediathek

am Vorabend online Wer nicht bis zu TV-Ausstrahlung möchte, kann sich die neue Folge immer bereits in der ARD-Mediathek ansehen. Die Episoden der siebten Staffel stehen dort dann für ein Jahr als Stream zur Verfügung.

Die Termine und Uhrzeit im Überblick:

Folge 1: 31.10.2022 um 18:00 Uhr

Folge 2: 07.11.2022 um 18:00 Uhr

Folge 3: 14.11.2022 um 18:00 Uhr

Folge 4: 21.11.2022 um 18:00 Uhr

Folge 5: 28.11.2022 um 18:00 Uhr

Folge 6: 05.12.2022 um 18:00 Uhr

Folge 7: 12.12.2022 um 18:00 Uhr

„Chez Krömer“ mit Julian Reichelt in Folge 3

In der dritten Folge von Staffel 7 ist Julian Reichelt zu Gast im Verhörraum. Der ehemalige „Bild“-Chefredakteur, der 2021 nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs entlassen wurde, betreibt mittlerweile einen eigenen YouTube-Kanal. Doch „Achtung, Reichelt!“ spielt in der 30-minütigen Sendung kaum eine Rolle. Vielmehr zielt Krömer auf die Vorwürfe gegen den Ex-„Bild“-Chef, der sich jedoch nicht darauf einlässt und alles konsequent abstreitet. Der allgemeine Tenor während des „Verhörs“: „Das ist mein Privatleben, dazu werde ich nichts sagen.“ Interessante Begründung eines Mannes, der in seinem Job das besagte Privatleben so vieler Leute bewusst ausschlachtete.

Die ganze Sendung mit Kurt Krömer und Julian Reichelt läuft am Dienstag, 15.11.2022, um 22:15 Uhr im rbb. In der ARD-Mediathek ist die Folge bereits online. Alternativ seht ihr sie auch auf YouTube:

„Chez Krömer“: Das sind die Gäste in Staffel 7

Im Herbst 2022 begrüßt Kurt Krömer insgesamt sieben neue Gäste in seinem Verhörraum. Wer sich in Staffel 7 den Fragen des Moderators stellt, seht ihr hier: