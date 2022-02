Holen ein deutscher Trainer und mehrere deutsche Profis den Weltmeistertitel der Fußballklubs? In Abu Dhabi findet am heutigen Samstag, 12.02.22, das Finale der Fifa-Klub-WM statt. Dann stehen sich der Champions League-Sieger FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel und SE Palmeiras aus Sao Paulo gegenüber.

Wer überträgt das Finale der Kliub-WM zwischen Chelsea und Palmeiras im Free-TV?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie findet ihr hier.

Chelesea gegen Palmeiras: Übertragung, Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel zwischen dem FC Chelsea und SE Palmeiras aus Sao Paulo findet am Samstag, den 12.02.2022, um 17:30 Uhr im Mohammed Bin Zayed Stadium in Abu Dhabi statt.

Alle Infos zum Finale der Fifa Klub-WM hier im Überblick:

Chelsea gegen Palmeiras: Welcher Sender überträgt das Finale der Klub-WM live im TV?

Die Partie zwischen Chelsea London und SE Palmeiras aus Sao Paulo wird live im Free-TV übertragen. Und zwar ist es bei Sport1 zu sehen.

Chelsea vs. Palmeiras: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Sport1 kann auch im kostenlosen Live-Stream geschaut werden. Also können Fußball-Fans auch das Finale der Klub-WM zwischen Chelsea und Palmeiras streamen.

Thomas Tuchel ist beim Finale der Klub-WM dabei

Rechtzeitig vor dem Finale am Samstag hat der deutsche Teammanager des FC Chelsea, Thomas Tuchel, seine Corona-Quarantäne verlassen und ist nach Abu Dhabi gereist. Die Londoner veröffentlichten am frühen Freitagabend ein kurzes Video in den sozialen Medien, das Tuchel bei der Ankunft in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt.

Bis zuletzt war unklar gewesen, ob Tuchel nach seinem positiven Coronatest rechtzeitig zu seiner Mannschaft stoßen würde. Nach überstandener Infektion wird der 48-Jährige nun beim Endspiel in Abu Dhabi gegen den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras aus Sao Paulo dabei sein.

Die Londoner, bei denen die drei deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger im Kader stehen, könnten erstmals den Titel bei der Klub-WM holen, nachdem sie 2012 im Finale des Wettbewerbs verloren hatten.