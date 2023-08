In der UEFA Champions League geht es am heutigen Mittwoch mit den Playoff-Hinspielen zur Gruppenphase weiter. Unter anderem treffen in der letzten Quali-Runde Molde FK und Galatasaray Istanbul aufeinander. Die Rückspiele starten dann eine Woche später.

Alle Informationen zur Übertragung der Champions League heute im Überblick.

UEFA Champions League – Playoff-Hinspiele: Übertragung auf Amazon Prime oder DAZN?

In der Saison 23/24 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.

Die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase werden seit der Saison 2021/22 fast alle exklusiv von DAZN übertragen. Insgesamt zeigt der Sport-Streamingdienst 121 von 137 Spielen. Zudem gibt es auf DAZN die Konferenz zu sehen. Amazon Prime hat lediglich 16 Partien exklusiv im Angebot. Prime Video darf an jedem Spieltag des wichtigsten Europapokals eine Partie am Dienstag übertragen. Alle weiteren Spiele laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Das ZDF berichtet im Free-TV am Mittwoch, dem 15. März (ab 23.00 Uhr) in Zusammenfassungen von den Achtelfinalspielen.

Champions League live: Wer überträgt die Spiele heute im TV & Stream?

Alle Informationen zur Übertragung der heutigen Spiele im Achtelfinale der Champions League:

Molde FK gegen Galatasaray Istanbul

21.00-23.00 Uhr live: Fußball, Champions League, Playoff-Hinspiel live auf DAZN

Sporting Braga gegen Panathinaikos Athen

21.00-23.00 Uhr live: Fußball, Champions League, Playoff-Hinspiel live auf DAZN

Mac. Haifa gegen Young Boys Bern

21.00-23.00 Uhr live: Fußball, Champions League, Playoff-Hinspiel live auf DAZN

Neukunden haben die Möglichkeit, den Sport-Streaming-Dienst ganz nach ihren Wünschen in drei verschiedenen Paketen zu buchen.

Fußball live auf DAZN: App, DAZN1 & DAZN2

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Programm von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) verfolgen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

