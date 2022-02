Fußball-Fans aufgepasst: Die UEFA Champions League geht am heutigen Mittwoch, den 23.02.2022, mit zwei spannenden Hinspielen im Achtelfinale weiter.

Ralf Rangnick gegen Diego Simeone - das Trainer-Duell steht im Mittelpunkt der Champions-League-Spiele am Abend. Im Achtelfinal-Hinspiel tritt Rangnick mit Manchester United bei Simeone und Atletico Madrid an, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Parallel spielt Ajax Amsterdam bei Benfica Lissabon.

Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen? Alle Infos dazu findet ihr hier.

Alle Infos zur Übertragung der Champions-League-Spiele am Mittwoch, den 23.02.2022:

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite allerdings nur die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen.

Alles Wissenswerte zum ersten Achtelfinalspieltag gibt es am Mittwoch, 16. Februar 2022, ab 23.00 Uhr bei „Sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF – mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews. ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.

In dieser Champions-League-Saison gibt es in Sachen Live-Übertragungen eine Neuerung: Die Königsklasse ist nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Übertragungsrechte haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen. Am heutigen Dienstag ist das der Fall bei der Begegnung Chelsea gegen OSC Lille.

