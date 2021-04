Heute Abend steht das zweite Halbfinal-Hinspiel der Champions-League-Saison 2020/2021 an: Paris Saint-Germain empfängt am Mittwoch, den 28.04.2021, Manchester City im Parc des Princes.

Im hochkarätigen Duell gegen den amtierenden französischen Meister will Starcoach Pep Guardiola mit Manchester City einen großen Schritt in Richtung Finale machen. Der Coach der „Citizens“ mahnt jedoch, dass man noch nichts erreicht habe. „Dass man das Viertelfinale übersteht, bedeutet nicht, dass man ins Endspiel kommt“, sagte der 50-Jährige. „Das schafft man nur, wenn man gute Spiele abliefert.“ Die Pariser dürften allerdings ähnlich motiviert in die Partie gehen, verlor man doch im vergangenen Jahr das Endspiel gegen den FC Bayern knapp mit 0:1.

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen PSG und Man City übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.

Paris Saint-Germain gegen Manchester City heute: Anstoß, Spielort, Prognose, Tipp

Das Champions League Spiel zwischen PSG und Man City wird heute um 21:00 Uhr in Paris angepfiffen.

Ein Blick auf die Form beider Teams: Die Premier-League wird aktuell von Manchester City angeführt. Mit einem großen zehn Punkte Vorsprung nach dem 33. Spieltag ist den „Skyblues“ der Ligatitel kaum noch zu nehmen. Zudem gewann das Team von Pep Guardiola am vergangenen Sonntag den Ligapokal. PSG hingegen schwächelt in der französischen Liga leicht. Platz zwei und ein Punkt Rückstand auf Lille sind zu wenig für die hohen Ansprüche. Dennoch muss man festhalten, dass Paris in der laufenden Champions-League-Saison Mannschaften wie den FC Bayern und Barcelina ausgeschaltet hat

Ein Heimsieg für PSG im Halbfinal-Hinspiel dürfte daher nicht unwahrscheinlich sein.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Paris Saint-Germain, Manchester City

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Halbfinale, Hinspiel

Datum und Uhrzeit: 28.04.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Parc des Princes, Paris

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (Deutschland)

Champions League Übertragung heute live: PSG gegen Man City im Free-TV und Live-Stream?

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen PSG und Man City wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie haben sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Auf beiden Plattformen wird die Partie in voller Länge übertragen.

Alle Infos zur Übertragung PSG gegen Man City am 28.04.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1

Livestream: SkyTicket, SkyGo, DAZN

So seht ihr das Halbfinale der Champions League online kostenlos im Live-Stream

Auch wenn die Champions-League-Partie Paris Saint-Germain gegen Manchester City nicht im kostenlosen Fernsehen verfügbar ist, könnt ihr das Halbfinal-Hinspiel dennoch vollkommen gratis verfolgen. Ihr müsst hierfür nur einen kostenlosen Probemonat auf DAZN abschließen. Alle Infos hierzu findet ihr hier: