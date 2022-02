Das Warten der Fußball-Fans hat ein Ende: Am heutigen Dienstag, den 15. Februar, geht endlich die Champions-League-Saison 2021/2022 mit dem Achtelfinale weiter.

Das Achtelfinale beginnt gleich mit einem Kracher: Paris Saint-Germain empfängt am Dienstagabend Real Madrid zum brisanten Duell der Titel-Aspiranten. Englands Meister Manchester City gilt in den zwei Duellen mit Dortmund-Bezwinger Sporting Lissabon als Favorit - auf dem Papier. Der portugiesische Meister hat es erst zum zweiten Mal nach 2008/09 in die K.o.-Runde geschafft und will gleich im heutigen Heimspiel ein Zeichen setzen.

Die Bayern sind erst morgen im Einsatz. Gegner des deutschen Rekordmeisters ist am Mittwoch RB Salzburg. Mit Inter gegen Liverpool steht morgen ein weiteres Top-Duell an.

Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV ?

? Alle Infos zur TV-Übertragung der heutigen Champions-League-Spiele von PSG, Real und Co.

Amazon Prime, DAZN, Sky – Wo wird die Champions League 2022 live übertragen?

In dieser Champions-League-Saison gibt es in Sachen Live-Übertragungen eine Neuerung: Die Königsklasse ist seit nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Übertragungsrechte haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen. Am heutigen Dienstag ist das der Fall bei der Begegnung PSG gegen Real Madrid.

Champions League 2022 im Free-TV: Zusammenfassungen und Highlights im ZDF

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite allerdings nur die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen.

Alles Wissenswerte zum ersten Achtelfinalspieltag gibt es am Mittwoch, 16. Februar 2022, ab 23.00 Uhr bei „Sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF – mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews. ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.

Champions League heute live im TV und Stream: Die Übertragung am 15.02.2022

Alle Infos zur Übertragung der Champions-League-Spiele am Dienstag, den 15.02.2022:

Paris Saint-Germain – Real Madrid

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: Amazon Prime Video

Sporting Lissabon – Manchester City