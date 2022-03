Die UEFA Champions League geht heute, am 8.3.2022, mit den Rückspielen im Achtelfinale weiter.

Überraschenderweise wird es für den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse unerwartet früh brenzlig: Nach einem mageren 1:1 Unentschieden im Achtelfinal-Hinspiel steht Bayern München im Rückspiel gegen Red Bull Salzburg unter Druck. Gegen die frechen Österreicher ist der Sprung ins Viertelfinale kein Selbstläufer. Los geht es in München um 21:00 Uhr. Parallel dazu gastiert Inter Mailand beim englischen Top-Club FC Liverpool.

Free-TV: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Fernsehen?

: Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im Stream übertragen? Alle Infos zur Übertragung der Champions Leauge am 8.3.2022 bekommt ihr hier.

UEFA Champions League heute: Die Achtelfinal-Rückspiele am 8.3.2022 live im TV und Stream

Alle Infos zur Übertragung der Champions-League-Spiele am Dienstag, den 8.3.2022:

FC Bayern München gegen RB Salzburg

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Das Rückspiel zwischen Bayern und Salzburg wird vom Streamingdienst Amazon Prime Video übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Partie Bayern gegen Salzburg live im TV und Stream bekommt ihr hier.

FC Liverpool gegen Inter Mailand

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1

DAZN 1 Live-Stream: DAZN

Champions League im Free-TV: Zusammenfassungen und Highlights im ZDF

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite allerdings nur die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen.

Alles Wissenswerte zum ersten Achtelfinalspieltag gibt es am Mittwoch ab 23.00 Uhr bei „Sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF – mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews. ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.

Champions League auf Sky Sport Austria: So empfangt ihr den Sender in Deutschland

Der österreichische Sender kann auch ganz einfach von Deutschland aus empfangen werden. Hierbei gibt es die Möglichkeit Sky Sport Austria mit VPN im Live-Stream zu verfolgen. Als Alternative steht in Deutschland die Sky Go-App oder Sky Ticket zur Verfügung.

Champions League heute: Wo gibt es eine Übertragung in der Konferenz?

Weder Amazon Prime noch DAZN zeigt den Champions League Abend heute in der Konferenz. Hier kommt Sky ins Spiel. Der Pay-TV-Sender zeigt in der Saison 2021/22 bis einschließlich 2023/24 alle Spiele der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria – auch in der Konferenz.

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die linearen Fernsehsender

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.