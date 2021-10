Die UEFA Champions League geht am heutigen Mittwoch, den 20.10.2021, mit dem 3. Spieltag der Gruppenphase weiter. In der Vorrunde der Königsklasse sind vier deutsche Vereine vertreten: FC Bayern, VFL Wolfsburg, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der BVB musste am Dienstagabend seine erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison einstecken. Mit einem deutlichen 0:4 verlor das Team von Marco Rose gegen Ajax Amsterdam den Kampf um Platz 1 in Gruppe C. Auch RB Leipzig musste sich trotz starker Leistung der Startruppe von Paris St. Germain auswärts mit 2:3 geschlagen geben. Der deutsche Rekordmeister Bayern will es heute gegen Benfica Lissabon besser machen und mit einem Auswärtssieg sein Punktekonto in Gruppe E auf neun erhöhen. Zuvor allerdings ist der VfL Wolfsburg im früheren Abendspiel zu Gast bei RB Salzburg. Mit Chelsea, Manchester United und Juventus Turin sind zudem weitere europäische Top-Teams im Einsatz.

Amazon Prime, DAZN, Sky: Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen?

Wo werden die übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur TV-Übertragung der heutigen Champions-League-Spiele von Bayern, Wolfsburg und Co.

Übertragung auf Amazon Prime, DAZN, Sky – Wer zeigt die Champions League 2021 live?

Die Champions League ist seit dieser Saison nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen. Hierbei handelt es sich immer um das Topspiel mit deutscher Beteiligung. Am gestrigen Dienstag hat die Plattform das BVB-Spiel gegen Ajax Amsterdam live und in voller Länge übertragen.

Champions League 2021/22: Gibt es in dieser Saison eine Übertragung im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt, jetzt darf das Zweite die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften gezeigt werden.

Champions League heute live im TV und Stream: Die Spiele am Mittwoch, den 20.10.2021

Alle Infos zur Übertragung der Spiele vom 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase am heutigen Mittwoch, 20.10.2021:

FC Barcelona – Dynamo Kiew

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

RB Salzburg – VfL Wolfsburg

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

FC Chelsea – Malmö FF

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Manchester United – Atalanta Bergamo

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Benfica Lissabon – FC Bayern Münchenl

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie Benfica gegen Bayern bekommt ihr hier:

Zenit St. Petersburg – Juventus Turin

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Young Boys Bern – FC Villareal

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

OSC Lille – FC Sevilla

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

DAZN: Kosten, Probemonat, Preis, kündigen – alles zur Mitgliedschaft

Der Streamingdienst DAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit gibt es allerdings seit diesem Monat nicht mehr.

Alle Infos zum Abo, Gratismonat, Kosten, Mitgliedschaft pausieren und Co. im Überblick:

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

