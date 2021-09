Am heutigen Mittwoch, den 29. September, geht die Champions-League-Gruppenphase 2021 mit dem 2. Spieltag weiter. In dieser Saison vertreten vier deutsche Vereine die Bundesliga in der Königsklasse. Dazu zählen der deutsche Rekordmeister FC Bayern, der VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Nachdem Dortmund und Leipzig bereits gestern ran mussten, trifft heute der FC Bayern München auf Dynamo Kiew. Für den VfL Wolfsburg geht es gegen den FC Sevilla. Ob die deutschen Mannschaften die Spiele für sich entscheiden können, bleibt abzuwarten. Zudem gibt es mit Manchester United, Juventus Turin, FC Barcelona und FC Chelsea noch einige weitere internationale Top-Teams zu sehen.

Die Champions League ist seit dieser Saison nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen.

Champions League 2021/22: Gibt es in dieser Saison eine Übertragung im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt, jetzt darf das Zweite die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften gezeigt werden.

Champions League heute live im TV und Stream: Die Spiele am Mittwoch, den 29.09.2021

Alle Infos zur Übertragung der Spiele der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch, den 29.09.2021:

Atalanta Bergamo – Young Boys Bern

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Zenit St. Petersburg – Malmö FF

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

FC Bayern München – Dynamo Kiew

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie Bayern gegen Kiew bekommt ihr in diesem Artikel:

VfL Wolfsburg – FC Sevilla

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie Wolfsburg gegen Sevilla bekommt ihr in diesem Artikel:

Manchester United – FC Villareal

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Juventus Turin – FC Chelsea

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie Juventus gegen Chelsea bekommt ihr in diesem Artikel:

RB Salzburg – OSC Lille

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie Salzburg gegen Lille bekommt ihr in diesem Artikel:

SL Benfica – FC Barcelona

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

DAZN: Kosten, Probemonat, Preis, kündigen – alles zur Mitgliedschaft

Streamingdienst DAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit wird es allerdings nicht mehr lange geben. DerDAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit wird es allerdings nicht mehr lange geben. Zudem hat der Streaming-Riese seine Preise erhöht.

Alle Infos zum Abo, Gratismonat, Kosten, Mitgliedschaft pausieren und Co. im Überblick:

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Champions League gestern: Die Ergebnisse von Dortmund – Sporting und Leipzig – Brügge

Borussia Dortmund hat das Punktekonto für Champions-League-Gruppe C weiter ausgebaut. Nach dem Auftaktsieg gegen Besiktas Istanbul (2:1), konnte das Team von Trainer Marco Rose zuhause gegen Sporting Lissabon mit 1:0 gewinnen. Nachdem auch Ajax Amsterdam sein zweites Spiel gewinnen konnte, ist der BVB nun punktlich mit den Niederländern auf dem zweiten Tabellenplatz in der Gruppe. Weniger gut läuft die Champions-League-Saison aktuell für RB Leipzig. Die „Bullen“ haben am Dienstagabend die zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel kassiert. Das Team von Trainer Jesse Marsch unterlag dem FC Brügge zu Hause mit 1:2.

Heute sind dann der FC Bayern und der VfL Wolfsburg dran. Die Münchener empfangen Dynamo Kiew, Wolfsburg spielt gegen den FC Sevilla.

Fußball live im TV: Alle Infos zur Übertragung der Fußballspiele am 29.09.2021

Ob Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal oder Länderspiele – Woche für Woche finden in vielen verschiedenen Wettbewerben spannende Fußballspiele statt. Doch wo werden diese Spiele live im TV und Stream übertragen? Wer hat sich die Rechte für eine Übertragung der heutigen Spiele gesichert?

Europa League heute live im TV: Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase?

Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen starteten am Donnerstag, den 16.09.2021, in die Gruppenphase der Europa-League-Saison 2021/22. Bayer gewann in der Gruppe G gegen Ferencvaros Budapest, das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Peter Stöger trainiert wird. Die Eintracht spielte 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul mit Ex-Weltmeister Mesut Özil. Nun geht es für Frankfurt im nächsten Gruppenspiel am Donnerstag, den 30.09.2021, gegen Royal Antwerpen. Bayer Leverkusen ist im nächsten Europa League Spiel zu Gast bei Celtic Glasgow.

VfL Wolfsburg in der Champions League: Mario Gomez lobt Ex-Kollegen van Bommel

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und TV-Experte Mario Gomez hält seinen früheren Teamkollegen Mark van Bommel für einen idealen Trainer für seinen Ex-Club VfL Wolfsburg. „Mark war der geborene Kapitän und ist dementsprechend auch ein geborener Trainer. Ein absoluter Leader, die Spieler müssen einfach begeistert von ihm sein. Man kann dem VfL zu dieser Verpflichtung nur gratulieren“, sagte der 36-Jährige in einem Interview des Internetanbieters „Sportbuzzer“. In einer Champions-League-Gruppe mit dem OSC Lille, Red Bull Salzburg und dem nächsten Gegner FC Sevilla am Mittwoch werden die Wolfsburger „weiterkommen, da lege ich mich fest. Ich setze da voll auf Mark“, sagte Gomez.