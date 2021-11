Die Champions League der Frauen geht heute mit dem 3. Spieltag der Gruppenphase weiter.

Die deutschen Teams haben allesamt Kracher-Gruppenspiele zu bewältigen: Die Frauen des VfL Wolfsburg sind am heutigen Dienstagabend beim italienischen Meister Juventus Turin gefordert, die TSG Hoffenheim muss am Mittwoch bei Titelverteidiger FC Barcelona ran. Ebenso am morgigen Mittwoch gastiert der FC Bayern beim Rekordsieger Olympique Lyon. Die Heim-Rückspiele stehen gleich in der Folgewoche an.

Mit Paris Saint-Germain gegen Real Madrid wartet heute ein weiterer Leckerbisschen des Frauenfußballs auf die Zuschauer.

DAZN, Sky, Free-TV: Wo werden die Champions-League-Spiele der Frauen heute live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zur TV-Übertragung der Women`s Champions League.

Der Streamingdienst DAZN zeigt seit dieser Saison alle Begegnungen, zudem sind die Spiele kostenfrei im neuen YouTube-Channel zu verfolgen. Mit deutschem Kommentar laufen die Partien des Bundesliga-Trios München, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim exklusiv auf der DAZN-Plattform.

Alle Infos zur Übertragung der Spiele vom 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase der Frauen am heutigen Dienstag, 09.11.2021:

Servette FCCF – Chelsea

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1 (Konferenz)

DAZN 1 (Konferenz) Live-Stream: DAZN, YouTube (free)

Zhytlobud – Breidablik

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2

DAZN 2 Live-Stream: DAZN, YouTube (free)

Paris Saint-Germain – Real Madrid

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2

DAZN 2 Live-Stream: DAZN, YouTube (free)

Juventus Turin – VfL Wolfsburg

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.