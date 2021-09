Die Champions-League 2021/22 startet in dieser Woche mit dem zweiten Spieltag der Gruppenphase. Mit Bayern, Wolfsburg, Dortmund und Leipzig sind vier deutsche Vereine in der Vorrunde der Königsklasse vertreten. Borussia Dortmund macht am heutigen Dienstag, den 28.09.2021, den Anfang und empfängt im Heimspiel den portugiesischen Top-Club Sporting Lissabon. Parallel dazu spielt RB Leipzig in der heimischen Red Bull Arena gegen den belgischen Meister FC Brügge. Mit Paris, Manchester City, Liverpool und Real Madrid gibt es jedoch noch weitere namhafte Mannschaften auf den TV-Bildschirmen zu sehen.

Wo werden die Champions-League-Spiele live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League Gruppenphase.

Übertragung auf Amazon Prime, DAZN, Sky – Wer überträgt die Champions League 2021 live?

Die Champions League ist seit dieser Saison nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen.

Champions League 2021/22: Gibt es in dieser Saison eine Übertragung im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt, jetzt darf das Zweite die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften gezeigt werden.

Champions League heute live im TV und Stream: Die Spiele am Dienstag, den 28.09.2021

Alle Infos zur Übertragung der Spiele der Champions-League-Gruppenphase am heutigen Dienstag, 28.09.2021:

Schachtar Donezk – Inter Mailand

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Ajax Amsterdam – Besiktas Istanbul

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Real Madrid – Sheriff Tiraspol

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

AC Mailand – Atletico Madrid

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon bekommt ihr hier:

Paris Saint-Germain – Manchester City

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

FC Porto – FC Liverpool

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

RB Leipzig – FC Brügge

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie RB Leipzig gegen FC Brügge bekommt ihr hier:

Champions League bei Amazon Prime Video: Kurzer Bildausfall bei Premiere der CL-Übertragung

Die Streaming-Plattform Amazon Prime Video hat eine positive Bilanz seiner Premiere in der Fußball-Champions League gezogen. Wie viele Interessierte am Dienstagabend auf die kostenpflichtige Plattform Prime Video bei der Übertragung der Partie des deutschen Meisters zugriffen, gab der US-Internetriese aber nicht bekannt.

„Wir sind sehr zufrieden. Das Kundenfeedback ist sehr gut“, sagte Sprecher Michael Ostermeier am Mittwoch. Größere Probleme gab es bei der Übertragung nicht. Ein kurzer Bildausfall lag an einem Problem an einem Satelliten und nicht an Amazon.

Europa League heute live im TV: Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase?

Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen starteten am Donnerstag, den 16.09.2021, in die Gruppenphase der Europa-League-Saison 2021/22. Bayer gewann in der Gruppe G gegen Ferencvaros Budapest, das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Peter Stöger trainiert wird. Die Eintracht spielte 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul mit Ex-Weltmeister Mesut Özil.