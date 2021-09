Die Champions-League 2021/22 startet in dieser Woche mit den Partien der Gruppenphase. Mit Bayern, Wolfsburg, Dortmund und Leipzig sind vier deutsche Vereine in der Vorrunde der Königsklasse vertreten. Den Anfang macht am heutigen Dienstag, den 14.09.2021, der FC Bayern München zu Gast beim spanischen Top-Club FC Barcelona. Parallel dazu spielt der VfL Wolfsburg sein Auftakt-Match im französischen Lille. Mit Sevilla, Manchester United, FC Chelsea und Juventus Turin sind gibt es jedoch noch weitere namhafte Mannschaften auf den TV-Bildschirmen zu sehen.

Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Welche Spiele werden auf Amazon Prime, DAZN und Sky übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League Gruppenphase am heutigen Dienstag.

Übertragung auf Amazon Prime, DAZN, Sky – Wer überträgt die Champions League 2021 live?

Die Champions League ist seit dieser Saison nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen.

Champions League heute live im TV und Stream: Die Spiele am Dienstag, den 14.09.2021

Alle Infos zur Übertragung der Spiele der Champions-League-Gruppenphase am heutigen Dienstag, 14.09.2021:

FC Sevilla – RB Salzburg

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Young Boys Bern gegen Manchester United

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

FC Chelsea – Zenit St. Petersburg

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Dynamo Kiev – SL Benfica

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

FC Barcelona – FC Bayern München

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie FC Barcelona gegen FC Bayern München bekommt ihr hier:

FC Villareal – Atalanta Bergamo

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

OSC Lille – VfL Wolfsburg

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Alle Infos zur Übertragung der Partie OSC Lille gegen VfL Wolfsburg bekommt ihr hier:

Malmö FF – Juventus Turin

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Champions League 2021/22: Gibt es in dieser Saison eine Übertragung im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt, jetzt darf das Zweite die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften gezeigt werden. Zum Programm gehören „außerdem Ausschnitte und Highlights der anderen Spiele von Dienstag und Mittwoch“.