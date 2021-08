Die deutschen Vereine Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg blicken am Donnerstag, den 26.08.2021, gespannt nach Istanbul. Dort findet die Champions League Auslosung für die Gruppenphase 2021 statt. Losglück oder Todesgruppe – Auf welche Gegner treffen die deutschen Vereine?

Champions League 2021/22 – Auslosung der Gruppenphase: Termine, Datum und Uhrzeit

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 wird an diesem Donnerstag, den 26.08.2021, ab 18:00 Uhr, in der Türkei in Istanbul ausgelost. Aus der Fußball-Bundesliga haben sich neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg qualifiziert.

In gut drei Wochen startet dann die Champions-League. Die Gruppenphase wird vom 14. September bis 8. Dezember ausgetragen.

Champions League Auslosung live: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream

Die Champions League Auslosung wird live beim Sport-Streamingdienst DAZN übertragen. Zudem zeigt das Portal 90 von 96 Spielen der Gruppenphase live und in voller Länge. Auch auf Sky wird die Auslosung live gezeigt. Sky überträgt die Ziehung sowohl im Pay-TV als auch im Live-Stream auf SkyGo

Lostöpfe und Modus – In welchen Töpfen sind Bayern, Dortmund, Leipzig und Co.?

Die Bayern sind in Topf 1 gemeinsam mit den fünf anderen Meistern der sechs stärksten Ligen in der Europäischen Fußball-Union sowie den Titelverteidigern der Königsklasse und der Europa League gesetzt.

Der BVB wird in Topf 2 einsortiert, maßgebend ist der Club-Koeffizient der Saison 2020/21, durch den Dortmund noch knapp besser abschneidet als der FC Porto. Die genaue Einteilung der Töpfe 3 und 4 steht erst nach Abschluss der Playoffs am Mittwochabend fest - RB Leipzig wird aber sicher in Topf 3 und der VfL Wolfsburg sicher in Topf 4 landen. Teams aus gleichen Ländern können in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen.

Alle Lostöpfe für die Auslosung der Champions League Gruppenphase 2021 noch einmal im Überblick:

Topf 1:

Manchester City (England)

Atlético Madrid (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

FC Bayern München (Deutschland)

OSC Lille (Frankreich)

Sporting Lissabon (Portugal)

FC Chelsea (England / CL-Sieger)

FC Villarreal (Spanien / EL-Sieger)

Topf 2:

Real Madrid (Position in Koeffizienten-Rangliste: 2), Spanien

FC Barcelona (4), Spanien

Juventus Turin (5), Italien

Manchester United (7), England

Paris Saint-Germain (8), Frankreich

FC Liverpool (9), England

FC Sevilla (12), Spanien

Borussia Dortmund (14), Deutschland

Topf 3:

FC Porto (16), Portugal

Ajax Amsterdam (17), Niederlande

RB Leipzig (21), Deutschland

Benfica Lissabon (24), Portugal

Atalanta Bergamo (27), Italien

Zenit St. Petersburg (28), Russland

Topf 4:

FC Brügge (41), Belgien

Young Boys Bern (42), Schweiz

AC Mailand (53), Italien

Malmö FF (88), Schweden

VfL Wolfsburg (103), Deutschland

Sicher qualifiziert, Lostopf noch offen:

Besiktas Istanbul (Position in Koeffizienten-Rangliste: 30)

Dynamo Kiew (31)

Noch ausstehende Playoffs:

Schachtjor Donezk (18) - AS Monaco (40) (Hinspiel: 1:0)

Dinamo Zagreb (33) - Sheriff Tiraspol (108) (Hinspiel: 0:3)

Bröndby Kopenhagen (163) - RB Salzburg (23) (Hinspiel: 1:2)

Europas Fußballer des Jahres 2021: Bekanntgabe im Rahmen der CL-Auslosung

Am Donnerstag vergibt die UEFA den „UEFA Men’s Player of the Year Award“ im Rahmen der Auslosung für die CL-Gruppenphase. Eine Woche vorher hat der Verband die drei Finalisten bekannt gegeben. Was auffällt: Zwei hoch gehandelte Namen fehlen. Weder Lionel Messi noch Robert Lewandowski haben es nicht in die finalen Top Drei geschafft.

Europas Fußballer des Jahres 2021 wird daher einer der folgenden drei Premier League spieler: