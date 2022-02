Model und Kellnerin Cecilia Asoro ist TV-Zuschauern bereits aus mehreren Shows bekannt. Sie war bei „Germany’s Next Topmodel“, nahm an „Der Bachelor“ 2019 teil und ist die Gewinnerin von „Beauty and the Nerd“ 2021. Ab Februar 2022 ist sie nun Kandidatin eines brandneuen Formats: Auf RTL geht die neue Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ an den Start. In der Sendung müssen getrennte Promi-Paare sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als Team zusammenarbeiten können, um am Ende die Chance auf 100.000 Euro zu haben. Cecilia Asoro ist gemeinsam mit ihrem Ex Markus „Koki“ Kok mit von der Partie. Ob es die beiden schaffen werden, zeigt sich in den kommenden Wochen.

Wer ist Cecilia Asoro? Alle Infos rund um Alter, Größe, Instagram und Co. findet ihr hier im Überblick.

Cecilia Asoro im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Infos zu Cecilia Asoro auf einen Blick:

Name: Cecilia Asoro

Cecilia Asoro Beruf: Model, Reality-TV-Teilnehmerin, Kellnerin

Model, Reality-TV-Teilnehmerin, Kellnerin Geburtstag: –

– Alter: 25

25 Sternzeichen: –

– Geburtsort: –

– Wohnort: Düsseldorf (Hamm)

Düsseldorf (Hamm) Ex-Partner: Markus „Koki“ Kok

Markus „Koki“ Kok Kinder: –

– Instagram: ceciliaasoro

Cecilia Asoro: Herkunft

Viel ist über das Model und nicht bekannt. Doch wo kommt Cecilia Asoro eigentlich her? Die aus Hamm stammende Kellnerin hat italienisch-nigerianische Wurzeln.

Cecilia Asoro: „Bachelor“, „Germany’s Next Topmodel“ und Co.

Cecilia Asoro nahm zweimal an der ProSieben Model-Show „Germany’s Next Topmodel“ teil. In den Jahren 2015 und 2016 versuchte sie Heidi Klum von sich zu überzeugen und kämpfte mit zahlreichen Konkurrentinnen um den Sieg. Der Titel „Germany’s Next Topmodel“ blieb ihr jedoch verwehrt. 2018 war sie in der Show „Take Me Out“ zu sehen und im Jahr 2019 wagte sich Cecilia erneut ins Fernsehen, und suchte die Liebe. In Staffel 9 der Kuppelshow „Der Bachelor“ kämpfte sie um die Liebe von Andrej Mangold. Das Herz von Andrej konnte sie nicht gewinnen, dafür machte sie mit ihrer temperamentvollen Art auf sich aufmerksam. 2021 wagte sie ein anderes Format und nahm an „Beauty & The Nerd“ teil, an der Seite von „Magic“-Spielkarten-Sammler Markus machte sie in der Show den ersten Platz.

Cecilia Asoro nimmt an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Im Februar startet das neue Format „Prominent getrennt“ auf RTL. In der Show nehmen acht Ex-Paare teil. In der neuen Sendung müssen die Ex-Promipaare Streitigkeiten und Uneinigkeiten hinter sich lassen und beweisen, dass sie trotz allem als Team zusammenarbeiten können. Nur wenn ihnen das gelingt, haben sie die Chance auf 100.000 Euro Siegerprämie. Auch Cecilia Asoro und Ex Markus Kok nehmen an dem neuen Format teil.

Das Model fand bei „Der Bachelor“ 2019 zwar nicht ihr Liebesglück, dafür aber eine Freundin, die ihr Markus vorstellte. Die Beziehung fing schnell an zu rollen und Cecilia zog mit neuem Hund bei Markus ein. Doch die Liebesblase platzte und das Paar stritt nur. Nach nur knapp neun Monaten gingen sie getrennte Wege. Nur der Hund sorgt für weiteren Kontakt. Die Beiden haben noch nicht ganz miteinander abgeschlossen. Ob sich das Ex-Promi-Paar nach der Show wieder näherkommt, wird sich bald zeigen.