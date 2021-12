Miss FC Bayern“ und ihre vermeintliche Trennung von Noch-Ehemann und Fußballprofi Mats Hummels macht aktuell in den deutschen Medien die Runde. Fernab von den Trennungs-Schlagzeilen ist Cathy auch im TV eine gerngesehene Persönlichkeit und ist auch beim Spendenmarathon in der Sendung Cathy Hummels ist Moderatorin und Influencerin. Die ehemalige „“ und ihre vermeintlichevon Noch-Ehemann und Fußballprofimacht aktuell in den deutschen Medien die Runde. Fernab von den Trennungs-Schlagzeilen ist Cathy auch im TV eine gerngesehene Persönlichkeit und ist auch beim Spendenmarathon in der Sendung „Ninja Warrior“ zu sehen.

Trennung, Sohn, Good Cama, Größe und Co. – wir stellen euch die Influencerin und Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ im Porträt vor.

Cathy Hummels Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Cathy Hummels auf einen Blick:

Name: Catherine Hummels, geborene Fischer

Geburtstag: 31.01.1988

Sternzeichen: Wassermann

Alter: 33 Jahre

Größe: 168cm

Wohnort: München

Beruf: Influencerin, Moderatorin, Autorin

(Ex-)Partner: Mats Hummels

Kinder: Ludwig

Instagram: cathyhummels

Cathy Hummels: Spielerfrau, Influencerin, Moderatorin

Cathy Hummels steht in der Öffentlichkeit, seit sie Mats Hummels 2007 kennenlernte. Sie beendete ihr BWL-Studium und konnte sich nach ihrer Hochzeit im Jahr 2015 offiziell „Spielerfrau“ nennen.

Neben einigen Engagements als Model arbeitete sie unter anderem als Kolumnistin für „Closer“ und als Reporterin für das Magazin „red!“ während der Berliner Fashion Week. Im August 2013 moderierte sie ihre eigene Lifestyle-Sport-Sendung „Cathy unterwegs“ auf Sky. Im Jahr 2015 nahm sie an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Zuletzt stand sie als Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ 2021 auf RTL2 vor der Kamera.

Cathy Hummels: Trennung von Mats Hummels

Wie die „Bild“ berichtet, haben sich Cathy und Mats Hummels nach 14 Jahren Beziehung und sechs Jahren Ehe getrennt und wollen sich scheiden lassen. Laut RTL soll sich Mats Hummels dazu entschieden haben, die Ehe zu beenden. Der Trennungsgrund ist offiziell nicht bekannt, zudem haben sich beide noch nicht offziell dazu geäußert. Es kursieren allerdings Gerüchte, dass der Umzug von Mats Hummels nach Dortmund eine Rolle spielte – Cathy entschied sich, in Bayern zu bleiben. Darüber hinaus hat Mats Hummels angeblich bereits eine neue Partnerin: die 21-jährige Lisa Marie S.

Cathy Hummels: Sohn Ludwig

Gemeinsam mit Mats Hummels hat Cathy Hummels einen Sohn. Ludwig wurde im Jahr 2018 geboren. Dass der Dreijährige ihr Ein und Alles ist, zeigt die stolze Mutter regelmäßig auf Instagram. In einer Story aus dem Kroatien-Urlaub schrieb sie über ihn: „Das Wertvollste, was ich habe. Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Auch in Bezug auf mich. Er himmelt mich an, genauso wie ich ihn anhimmele.“

Cathy Hummels’ Familie: Vater, Mutter, Bruder und Schwester

Cathy Hummels ist eine geborene Fischer. Sie ist die Tochter von Alfred und Marion Fischer und wurde in Dachau geboren. Ihr Vater macht bayerische Musik und ist schon auf Events seiner Tochter aufgetreten. Cathy hat eine Schwester namens Vanessa und einen Bruder namens Sebastian, der als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet.

Cathy Hummels: „Ninja Warrior Germany“

Cathy Hummels nimmt am diesjährigen Promi-Special von „Ninja Warrior Gemany" teil. Gemeinsam mit 19 anderen Prominenten durchläuft sie den Parcours mit dem Ziel, so viele Spenden wie möglich für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" zu sammeln. Wie sie sich schlägt seht ihr am 12.12.2021 auf RTL.

Cathy Hummels sammelt beim „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 Geld für den guten Zweck.

Cathy Hummels: Good Cama

Cathy Hummels verdient ihr Geld nicht nur als Influencerin oder Moderatorin, sondern ist auch Inhaberin einer Ferienanlage an der kroatischen Küste. Im Süden Kroatiens, in Posedarje an der Adria-Küste haben Cathy und Mats Hummels vor einigen Jahren ein Grundstück erworben. Mittlerweile stehen dort drei Häuser, die das Paar unter dem Namen „Good CaMa“ an Urlauber vermietet.