Die Sängerin Sarah Lombardi (27) wird in der neuen Staffel der RTL-Show „Das Supertalent“ nicht mehr in der Jury sitzen. „Es ist ja bekannt, dass wir in jeder Staffel Änderungen in der Jury durchführen und insofern wird es auch in diesem Jahr eine neue Jurorin geben“, sagte eine Sendersprecherin am Dienstag.

Wer neben den Stamm-Juroren Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (62) künftig über die mehr oder minder talentierten Kandidaten urteilen darf, will der Sender zeitnah bekanntgeben. Die Aufzeichnungen sollen nach aktuellem Plan Ende August beginnen. Mehrere Medien hatten berichtet.

Sarah Lombardi ist in gewisser Weise ein RTL-Gewächs. 2011 wurde sie - damals noch unter ihrem Mädchennamen Engels - Zweite bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Auch an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ hat sie schon teilgenommen. 2019 zog sie in die Jury von „Das Supertalent“ ein. Das Finale fand im Dezember statt.